Обзор ORICO OSJ-4A5U-EU. Многофункциональный сетевой фильтр с USB-портами

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Как часто вы сталкиваетесь с проблемой нехватки свободных USB-портов для зарядки, либо розеток? Согласитесь, удобно, когда все необходимое находится под рукой. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональный сетевой фильтр, получивший под свое управление сразу 4 универсальных розетки и 5 USB-портов с функцией быстрой зарядки. Встречайте, перед вами очередное детище от компании ORICO, модель OSJ-4A5U-EU. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 2200 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Сетевой фильтр ORICO OSJ-4A5U-EU

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в упаковке из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию о данном сетевом фильтре. В комплект поставки входят:

Особенности

Материал корпуса: ABS огнестойкий пластик Высший уровень огнестойкости 94V0

Источник питания: AC 100-240V 50/60HZ

Номинальная мощность: 4000W - 16A (Max 250V)

Количество выходов USB: 5 (5V2.4A на один порт)

Максимальное выходное напряжение USB: 5V/8A (40W)

Быстрая зарядка: Super Charge

Интеллектуальное распознавание устройств

Защита от скачков напряжения

Защита от короткого замыкания

Длина кабеля: 1.5 м

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства придется по душе всем. Сетевой фильтр выполнен из белого огнестойкого пластика. К качеству материалов и к сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Розетки расположились на верхней части устройства, ближе к середине. Следует отметить, что их расположение позволяет использовать все разъемы вне зависимости от размеров подключаемых штекеров. По словам разработчиков, каждый порт выдерживает более 6000 подключений. Чуть ниже розеток обосновались кнопки вкл/выкл, которые, как нам показалось, слишком туго нажимаются.

Порадовало то, что рядом с каждой кнопкой спрятались световые индикаторы состояния работы. Они находятся под корпусом и при ярком свете их еле заметно.

Длины силового кабеля в 1.5 метра вполне достаточно для комфортного пользования. Кроме того, он получил утолщенную жилу внутри и защищен усиленной оплеткой. Рядом с кабелем можно увидеть кнопку защиты от перегрузок.

На одной из граней обосновались сразу пять USB-портов для зарядки. Следует отметить то, что USB-порты автоматически могут определять подключенное к ним устройство и выдавать лишь подходящее напряжение для зарядки, что позволяет получить максимальную защищенность подключенного гаджета. Кроме того, разработчики дали возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств, а все благодаря умной системе зарядки, которая автоматически распределяет энергию между всеми устройствами.

Однако главной изюминкой данных USB-портов является функция быстрой зарядки SuperCharge, что позволяет максимально быстро зарядить, к примеру ваш смартфон.

Чуть выше от USB-портов также спрятался световой индикатор состояния работы.

На нижней части устройства находятся четыре резиновые ножки, предотвращающие сетевой фильтр от скольжения. Здесь же можно увидеть техническую информацию.

Отдельное внимание следует уделить тому, что сетевой фильтр от компании ORICO получил под свое управление отличную защищенность: от короткого замыкания, перегрузки, скачков напряжения и даже перегрева. Кроме того, благодаря использованным материалам, сетевой фильтр практически не боится огня. Другими словами, компания ORICO сумела создать действительно защищенное устройство, которое отлично покажет себя во всех случаях жизни. Вы сможете использовать данный сетевой фильтр не только на своем рабочем месте, но и на кухне и других местах.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональному сетевому фильтру ORICO OSJ-4A5U-UN. Устройство отлично показало себя в работе и сумело приятно нас удивить. Заряжать свои мобильные устройства теперь можно в одном месте, и при этом не переживать за их сохранность. Компания ORICO сумела создать действительно оригинальный сетевой фильтр, который позволяет существенно сэкономить место на своем рабочем месте, либо в любой другой комнате. Устройство отлично вписывается в интерьер любого места. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, многофункциональность, умная и быстрая зарядка мобильных устройств, защищенность, и конечно же приемлемая стоимость. Не смотря на не существенные минусы, которых не так много, устройство полностью оправдывает свою цену. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.