Современные пользователи ПК часто используют USB-накопители для того, чтобы переносить различную информацию на другие устройства. Однако минус в том, что флешки имеют небольшой объем и порой приходится использовать 2.5 или 3.5 дюймовые жесткие диски. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию удобный переходник для подключения 2.5" SATA HDD/SSD, позволяющий быстро перенести всю необходимую информацию на компьютер или ноутбук через USB-разъем. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании Orico, модель 20UTS. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Сам переходник

Кабель USB 3.0 для подключения к ПК

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании Orico упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном переходнике. На момент написания обзора средняя стоимость девайся, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1000 рублей. В комплект поставки входят:

Внешний вид

Устройство выполнено из качественного пластика черного цвета. К сборке никаких нареканий не возникло, все прикреплено крепко и надежно. Благодаря своим компактным размерам данный переходник можно носить даже в кармане.

Переходник получил прямоугольную форму с закругленными краями.

Разъем SATA надежно спрятан под открывающейся крышкой.

На противоположной стороне переходника обосновался разъем для подключения USB 3.0 кабеля. Здесь же спрятался световой индикатор, который при успешном подключении загорается синим цветов. Если же при подключении появилась какая-то ошибка, то загорается красным.

USB 3.0 кабель для подключения к ПК достаточно длинный, позволяющий комфортно подключить его.

Функционал

Orico 20UTS совместим с 2.5-дюймовыми жесткими дисками SATA. Данное решение позволяет получить максимально быстрое подключение 2.5 дюймовые жесткие диски или внешние SSD накопители к ПК. Кроме того, следует отметить, что если у вас есть возможность подключить дополнительный источник питания, то можно использовать в паре с 20UTS и 3.5 дюймовые жесткие диски.

Порадовало то, что для работы устройства нет необходимости устанавливать какое-либо программное обеспечение, подключение к компьютеру осуществляется через USB-порт. Ниже вы можете ознакомиться с тестами пропускной способности устройства через разъем USB 3.0.

Итоги

Подведем итоги по переходнику Orico 20UTS для подключения 2.5" SATA HDD/SSD к ПК или ноутбуку. Устройство несомненно понравится покупателям. Небольшие размеры позволяют не переживать за транспортировку. Подключение SATA или SDD накопителей происходит максимально быстро, теперь не нужно тратить много времени для того, чтобы перенести объемные файлы со своего компьютера. Устройство показало отличные результаты в работе и полностью оправдывает свою стоимость. За все время работы мы ни разу не столкнулись с отрицательными моментами в работе. В любом случае выбор остается за вами, Orico 20UTS оставил у нас лишь положительные впечатления.