Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для SSD/HDD 2.5"

Комплект поставки

Само устройство

Кабель для передачи данных

Два уплотнителя

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Согласитесь, обычные USB-носители не могут похвастаться своей большой памятью, что не позволяет хранить в них информацию с большим объемом. На помощь приходят жесткие диски SSD/HDD. Для их подключения к ПК или ноутбуку необходимы специальные боксы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию внешний корпус для SSD/HDD 2.5" от ORICO. Встречайте, перед вами Orico 2588US3. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплектацию включено следующее:

Внешний вид и функционал

Orico Hard Drive Enclosure выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно. На матовом, пластиковом корпусе не сильно заметно остаются следы от пальцев.

Все углы девайса закруглены.

На верхней части устройства можно увидеть логотип компании ORICO.

На противоположной стороне находится техническая информация.

На одной из боковых граней разместился разъем для подключения USB и светодиодный индикатор состояния работы.

Задняя крышка легко открывается, куда можно разместить жесткие диски SSD/HDD 2.5”.

Теперь о самом главном, скорости передачи данных. Внешний корпус Orico 2588US3 обзавелся интерфейсом USB 3.0, что позволяет получить отличную скорость передачи данных. Мы использовали обычный HDD диск с объемом памяти 320 Гб. Результаты получились весьма неплохими. Ниже приведены замеры скорости:

Передача файлов с жесткого диска на ПК

Передача файлов с ПК на жесткий диск

Итоги

Подведем итоги по внешнему корпусу жесткого диска Orico 2588US3. Перед нами компактное решение, позволяющее обеспечить не только безопасность вашему жесткому диску с важной информацией, но и решение, позволяющее получить максимальную скорость передачи данных. Устройство удобно переносить с собой в своей сумке либо рюкзаке. Кроме того, благодаря стильному дизайну, данный корпус отлично впишется в интерьер любого места. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, скорость передачи данных и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.