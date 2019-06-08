Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для SSD/HDD 2.5"

Согласитесь, обычные USB-носители не могут похвастаться своей большой памятью, что не позволяет хранить в них информацию с большим объемом. На помощь приходят жесткие диски SSD/HDD. Для их подключения к ПК или ноутбуку необходимы специальные боксы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию внешний корпус для SSD/HDD 2.5" от ORICO. Встречайте, перед вами Orico 2588US3. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплектацию включено следующее:
- Само устройство
- Кабель для передачи данных
- Два уплотнителя
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Внешний вид и функционалOrico Hard Drive Enclosure выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно. На матовом, пластиковом корпусе не сильно заметно остаются следы от пальцев.
Все углы девайса закруглены.
На верхней части устройства можно увидеть логотип компании ORICO.
На противоположной стороне находится техническая информация.
На одной из боковых граней разместился разъем для подключения USB и светодиодный индикатор состояния работы.
Задняя крышка легко открывается, куда можно разместить жесткие диски SSD/HDD 2.5”.
Теперь о самом главном, скорости передачи данных. Внешний корпус Orico 2588US3 обзавелся интерфейсом USB 3.0, что позволяет получить отличную скорость передачи данных. Мы использовали обычный HDD диск с объемом памяти 320 Гб. Результаты получились весьма неплохими. Ниже приведены замеры скорости:
- Передача файлов с жесткого диска на ПК
- Передача файлов с ПК на жесткий диск