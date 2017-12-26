Обзор PNY 32GB DUO LINK USB 3.0 OTG Flash Drive. 32 Гб счастья для iPhone и iPad

2017-12-26, Автор - Айдар Габдулхаков; [172]
Большинство пользователей смартфонов частенько сталкиваются с проблемой нехватки памяти на своем устройстве, особенно те, кто пользуется девайсами компании Apple. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании PNY, позволяющая освободить место на iPhone и iPad, синхронизировать и обмениваться контентом между устройствами, перенести контакты и многое другое. Встречайте, перед вами PNY 32GB DUO LINK USB 3.0 OTG Flash Drive для iOS устройств. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным официального сайта компании PNY, составляла приблизительно 40 долларов. В комплектации, кроме самого устройства больше ничего нет, что повлияло бы на его стоимость.

Особенности

  • Емкость: 32 Гб
  • Скорость чтения: SuperSpeed ​​USB 3.0
  • Соединитель/Интерфейс: USB-A / LIGHTNING
  • Совместимость с ОС: iOS 8 и более поздние версии, MAC OS 8 и более поздние версии, Windows 7 и более поздние версии
  • Совместимость устройств: iPhone 5/5C/5S/6 Plus/6S/6S Plus/ SE/7/7Plus; iPAD Air/Air2/Mini/Mini2/Mini3/Mini4/4-го и 5-го поколения; 9.7/12.9/10.5-дюймовый iPAD PRO; Mac и PC
  • Вместимость файлов: 417 минут стандартного HD-видео, 5413 20МР фото, 5632 песни (5 мб размер файла)
  • Бесплатная техническая поддержка

Внешний вид

Компактный, стильный, современный дизайн flash-накопителя позволяет легко переносить девайс в своем кармане и удивить ваших знакомых. Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки никаких нареканий у нас не возникло. Другими словами, все так, как любят пользователи iOS-устройств.

В нашем распоряжении flash-накопитель DUO LINK USB 3.0 OTG объемом в 32 Гб, также есть возможность приобрести 64 и 128 Гб.

Сам кабель прорезинен и легко гнется.

Для удобства пользования и хранения девайса предусмотрен специальный зажим для кабеля.

Функционал и настройка

Теперь о самом главном - возможностях данного девайса. Начнем с самого простого, благодаря гибкой конструкции кабеля вы можете не только передавать файлы при помощи flash-накопителя DUO LINK USB 3.0 OTG, но и заряжать iOS устройства.

Однако это не основная задача устройства. Данная новинка позволяет быстро перенести все необходимые файлы с вашего iOS устройства и тем самым освободить место. Кроме того, вы можете перенести свои контакты на flash-накопитель и не переживать за их сохранность, либо вовсе перенести на другое устройство.

Для работы необходимо установить на свой гаджет бесплатное приложение DUO LINK 4. Приложение совместимо с iOS 8.0 и выше (Mac OS 10.8 и выше).

Очень простое и понятное меню управления позволяет разобраться в работе даже самым неопытным пользователям. Приложение разделено на несколько вкладок откуда вы можете выгружать на флеш-накопитель всю информацию, которая храниться на устройстве. Удобно то, что в меню есть вкладка, показывающая загруженность устройства и накопителя.

Здесь же вы можете просматривать фотографии, аудио, видео файлы. Также следует отметить, что при подключенном устройстве вы можете записывать видео, либо делать фотографии и сохранять их сразу на флеш-накопитель.

Другими словами, на выходе вы получаете универсальную флешку, которая позволяет освободить место на вашем iPhone или iPad, синхронизировать и обмениваться контентом между устройствами, загружать и хранить на ней всю записанную информацию, и все это совершенно бесплатно.

Итоги

Подведем итоги по накопителю PNY 32GB DUO LINK USB 3.0 OTG Flash Drive. Устройство позволяет забыть о проблеме, когда на вашем iOS-устройстве загружается память. Компактные размеры позволяют носить устройство с собой в любое место и обмениваться сохраненными данными. Среди плюсов следует отметить следующее: функционал, качественная сборка и материалы, привлекательный дизайн, функция зарядки и доступная цена. Что касается минусов, лично нам выявить их не удалось, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Пользователям iOS-устройств обязательно понравится данное решение.

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