Обзор POWERMAN AVS 500A. Автоматический стабилизатор напряжения

2018-07-24, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - POWERMAN AVS 500A; [197]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автоматический стабилизатор напряжения от POWERMAN. Встречайте, перед вами модель AVS 500A. Данное устройство позволит обезопасить, к примеру, газовый котел отопления от различных сбоев в сети. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о POWERMAN AVS 500A. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости стабилизатора напряжения. Внутри коробки находятся:
  • Автоматически стабилизатор напряжения POWERMAN AVS 500A
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип стабилизатора: релейный
  • Полная мощность: 500 В·А
  • Тип входного напряжения: однофазное (220 В)
  • Входное рабочее напряжение: 160-260 В
  • Точность стабилизации: 8%
  • Выходное напряжение: 202-238 В
  • Входная частота: 50-50 Гц
  • Форма выходного сигнала: синусоида без искажений
  • Защита: от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
  • Размещение: напольное
  • Тип охлаждения: естественное
  • Отображение информации: цифровая индикация (вольтметр отображает выходное напряжение)
  • Задержка запуска
  • Выходные розетки: 1
  • Класс защиты: IP20

Внешний вид

Благодаря компактным размерам стабилизатор напряжения можно установить в любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и надежно.

На боковых частях корпуса расположились специальные отверстия для естественной вентиляции.

Корпус закреплен при помощи обычных болтов.

На основании устройства расположены ножки, однако они не прорезинены.

На тыльной стороне стабилизатора напряжения можно увидеть краткую техническую информацию, рядом с которой обосновалась одна евро розетка для подключения устройств.

На левом нижнем углу можно увидеть предохранитель, здесь же находится несъемный кабель для подключения к сети, рядом с которым можно увидеть разъем для подключения заземления.

Лицевая панель выполнена из белого пластика на которой обосновались следующие элементы:
  • Выключатель стабилизатора
  • Цифровой индикатор выходного напряжения
  • Светодиодные индикаторы состояния работы

На верхней грани отсутствуют какие-либо элементы управления.

Другими словами, перед нами компактный, очень простой и удобный в обращении стабилизатор напряжения, в работе которого сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи.

POWERMAN AVS 500A

После включения устройства загорается желтый индикатор, то есть включается задержка запуска, что позволяет не подавать выходное напряжение в нагрузку, проверяя состояние сети. Спустя несколько секунд стабилизатор начинает подавать напряжение к подключенным к нему устройствам. При нормальной работе будет гореть зеленый индикатор..

Если же при работе устройства загорается красный индикатор, это означает, что сработала функция защиты стабилизатора. Не стоит волноваться, как только сеть вернется к допустимым параметрам, нагрузка подключится автоматически и красный индикатор погаснет.

При срабатывании защиты на стабилизаторе вы сможете увидеть на цифровом индикаторе код защитной функции:
  • L - напряжение сети ниже минимально допустимого, стабилизатор работает, нагрузка отключена. После повышения напряжения сети до допустимого минимума произойдет подключение.
  • H - напряжение сети выше максимального допустимого, стабилизатор работает, нагрузка отключена. После понижения напряжения до допустимого уровня произойдет подключение нагрузки.
  • C - сработала тепловая защита стабилизатора, стабилизатор работает, нагрузка отключена. Срабатывание данного кода защиты может быть из-за перегрузки, либо нарушении условий эксплуатации. После того, как внутренняя температура снизится до 90 градусов, устройство вновь подключит нагрузку.

AVS-500A станет надежным защитником для отопительного котла и защитит его управляющую электронику, которая в большинстве своем очень чувствительна к сильным отклонения в сети.

Итоги

Подведем итоги по автоматическому стабилизатору напряжения POWERMAN AVS 500A. Устройство отлично подойдет для домашнего пользования. Лично нам кажется, что данный стабилизатор напряжения полностью оправдывает свою стоимость и показывает отличные результаты в работе. POWERMAN AVS 500A очень прост в эксплуатации, а благодаря своим компактным габаритам его можно установить практически в любое удобное для вас место. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, функционал, минималистичный дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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