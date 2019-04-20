Обзор SVEN RN-16D. Многофункциональный сетевой фильтр

Комплект поставки

Реле напряжения SVEN RN-16D

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Согласитесь, что от скачков напряжения и сбоев в электрической сети не избежать. Однако от них можно защититься. Для этого существует огромное количество решений. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника, который сумеет защитить ваши устройства от подобных неприятностей. Встречайте, перед вами реле напряжения SVEN RN-16D. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной, прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном решении. На момент написания обзора стоимость сетевого фильтра составляла приблизительно 1000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Фильтр импульсных помех

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрузки

Механич. защита розеток

Пожаробезопасный корпус

Максимальная нагрузка: 3000 Вт

Максимальный ток: 15 А

Максимальный ток помехи: 4500 А

Напряжение откл. нагрузки: 275 В

Макс. рассеивающая энергия: 125 Дж

Заземляющий контакт

Внешний вид и функционал

Перед нами отличное решение, позволяющее защитить вашу домашнюю, либо офисную технику от различных импульсных помех и скачков напряжения в сети. Преимущества данного устройства в том, что вы можете подключить любое устройство, начиная с обычных телевизоров, заканчивая стиральной машиной и другими приборами.

Компактный сетевой фильтр сумеет вписаться в интерьер любого места. Благодаря своим компактным габаритам данный сетевой фильтр практически не будет отличаться от обычной розетки, если не считать наличия функциональных кнопок управления и LCD индикатора для отображения величины напряжения в сети.

Да, разработчики дали возможность самостоятельно настроить функционал устройства. Для этого на верхней гране девайса расположились следующие кнопки: UP/DOWN/SET/ON. Для того, чтобы перейти к установке параметрам вам необходимо подключить устройство к розетке, после чего начнется отсчет времени до включения питания нагрузки. Разработчики добавили возможность принудительного включения нагрузки при помощи кнопки ON.

Для того, чтобы перейти в режим установки параметров необходимо нажать на кнопку SET. На дисплее вы увидите мигающий символ SET HV. В данном пункте вы можете установить верхний порог отключения. Для установки требуемого значения необходимо использовать кнопки UP и DOWN.

Нажав еще раз на кнопку SET, вы перейдете к следующему параметру – нижний порог отключения. Пользователю дается возможность выставить диапазон от 150 до 215 В.

Следующий пункт дает возможность выставить время задержки включения, от 5 до 999 секунд. Для удобства разработчики добавили даже подсветку. Кроме того, ваши сохраненные параметры останутся без изменений даже если реле будет обесточено.

Благодаря встроенному вольтметру устройство отображает измерения на своем дисплее. Порадовало то, что сама розетка устройства обзавелась защитными шторками и контактами заземления.

К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все собрано аккуратно и надежно. Другими словами, благодаря своим возможностям и стильному дизайну устройство, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей.

Итоги

Подведем итоги по SVEN RN-16D. Данное решение дает возможность защитить подключенное к нему устройство от всевозможных сбоев в сети. Кроме того, разобраться в работе данного девайса сумеют даже самые неопытные пользователи, ведь все настроить устройство можно интуитивно. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, возможность настроить девайс, подсвечиваемый LCD-дисплей, отличный функционал и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.