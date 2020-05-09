Обзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудования

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение от компании SVEN, позволяющее не переживать за сохранность электронного оборудования. Встречайте перед вами сетевой фильтр с двумя дополнительными USB разъемами для зарядки мобильных устройств, модель SF-05LU. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Комплект поставки

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 1300 рублей. Поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплектация включает в себя сам сетевой фильтр и документацию.

Внешний вид

Дизайн устройства не сильно отличается от привычных моделей сетевых фильтров, если не учитывать наличие дополнительно выведенных USB-портов. Корпус выполнен из негорючего материала в белом цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Данный сетевой фильтр идеально впишется в интерьер любого рабочего места.

Сверху выведена кнопка включения/отключения питания, пять универсальных розеток с заземляющими контактами, два USB-порта и световой индикатор состояния работы.

На одной из граней можно увидеть несъемный питающий кабель длиной 1.8 метра, чего более чем достаточно для комфортной работы.

Снизу находятся два отверстия крестообразной формы, позволяющие закрепить сетевой фильтр в любое удобно для вас место.

Функционал

Благодаря наличию сразу пяти розеток и двух USB-портов, данный сетевой фильтр сумеет стать идеальным аксессуаром не только для вашего дома, но и офиса, где много электроники. Устройство отлично защищено от импульсных сетевых перенапряжений и короткого замыкания.

Все пять универсальных евро розеток получили защитные шторки. Кроме того, разработчики добавили автоматический восстанавливаемый термопредохранитель, который отключит розетки при коротком замыкании или превышении допустимого тока, что позволит не переживать за сохранность подключенных устройств. Максимальная нагрузка на данный сетевой фильтр составляет 2200 Вт.

Помимо этого, следует отметить, что благодаря наличию 2-портовой зарядки USB, пользователи могут одновременно обеспечить энергией свои мобильные устройства. Выходная мощность составляет 12 Вт.

Итоги

Подводя итоги по сетевому фильтру SVEN SF-05LU, следует отметить, что перед нами идеальное решение для того, чтобы обезопасить электронное оборудования от различного рода скачков напряжения и высоковольтных импульсных помех. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный и в то же время стильный дизайн, функционал, наличие USB-портов и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Номинальное напряжение: 250В
  • Рабочая частота: 50 Гц
  • Максимально допустимая нагрузка: 2200 Вт
  • Максимальный выходной ток USB порта: 2400 мА
  • Выходная мощность USB портов: 12 Вт
  • Выходное напряжение USB портов: 5 В
  • Длина кабеля: 1.8 м
Комментарии и отзывы SVEN SF-05LU
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