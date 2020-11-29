Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей современными и многофункциональными решениями. На сей раз в наши руки попал интерактивный источник бесперебойного питания с шестью выходными розетками. Встречайте, перед вами модель UP-L1000E.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной для компании SVEN, стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя лишь все необходимое. Внутри коробки находится сам ИБП, кабель для подключения к электрической сети и документация.

Внешний вид

Корпус SVEN UP-L1000E выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Дизайн устройства сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места.

На верхней стороне корпуса размещены шесть выходных евророзеток. Здесь же, в центральной части, можно увидеть прорези для вентиляции.

Чуть ниже находится единственная функциональная кнопка Power и три светодиодных индикатора состояния работы:
  • Зеленый – работа от сети
  • Желтый – контроль заряда батареи (если мигает, значит идет процесс заряда)
  • Красный – работа от батареи

На одной из боковых граней размещен разъем для подключения кабеля для питания. Длины кабеля в 1.1 м более чем достаточно для пользования.

Интересно то, что никаких других органов управления в устройстве нет. Однако на боковых гранях можно увидеть заглушки, которые, как нам кажется, предназначены для следующей версии ИБП и будут служить для слаботочных разъемов. Гадать не будем, время покажет.

На нижней части устройства находятся пластиковые ножки и отверстия для подвешивания на стену.

Здесь же имеется крышка батарейного отсека. Да, при необходимости ее можно будет заменить.

SVEN UP-L1000E

ИБП SVEN UP-L1000E обзавелся батареей с напряжением 12 В и емкостью 9 Ач. Для полного заряда необходимо потратить приблизительно 8 часов. Однако производитель самую первую зарядку советует производить в течение 12 часов.

Следует отметить, что данный ИБП больше предназначен для поддержки питания компьютера и монитора, либо более слабо потребляемых энергию устройств. К примеру, обычный роутер, подключенный к данному ИБП, при отключении электроэнергии, сумеет проработать весьма длительное время. Однако в случае с ПК, данная цифра уменьшается до 20 минут, в зависимости от потребляемой мощности. В любом случае этого будет более чем достаточно, чтобы сохранить все данные и спокойно выключить все подключенные устройства должным образом.

SVEN UP-L1000E получил защиту от перегрузки и короткого замыкания. Не понравиться может лишь плавкий предохранитель, который не является многоразовым. Встроенный предохранитель спрятан рядом с разъемом подключения питающего кабеля. Благо то, что разработчики добавили один дополнительный.

Выходные розетки разделены на две группы. Три левые обеспечивают лишь фильтрацию помех, то есть выполняют лишь функции сетевого фильтра. Остальные три, которые расположены справа, обеспечивают и фильтрацию помех, и бесперебойное питание подключенных устройств. Другими словами, если вы будете использовать данный ИБП в одной паре с ПК, то не забудьте подключить системный блок и монитор к правой группе розеток.

Порадовало наличие функции пуска «Холодный старт», что дает возможность включать ИБП без подключения к сети. Для этого необходимо предварительно выключить подключенные потребители и включить ИБП при помощи кнопки Power. Сначала загорится средний индикатор, после чего прозвучит звуковой сигнал и загорится правый индикатор. Это будет означать, что на правой группе розеток появится выходное напряжение.

Еще одним важным нюансом является то, что устройство работает довольно тихо, что не мало важно. ИБП не будет отвлекать пользователя от работы и мешать посторонними шумами.

Итоги

Подводя итоги по SVEN UP-L1000E, следует отметить, что перед нами отличный источник бесперебойного питания для домашнего пользования. ИБП справляется с поставленными задачами и позволяет не переживать за сохранность подключенных к нему устройств. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, наличие 6 евро розеток, качественная сборка и материалы, возможность заменить аккумулятор, функционал и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип: интерактивный
  • Выходная мощность: 1000 ВА / 510 Вт
  • Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды
  • Время переключения на батарею: 10 мс
  • Количество выходных разъемов питания: 6 (из них с питанием от батарей - 3)
  • Тип выходных разъемов питания: CEE 7 (евророзетка)
  • Коэффициент полезного действия: 80%
  • На входе: 1-фазное напряжение
  • На выходе: 1-фазное напряжение
  • Входное напряжение: 170 - 299 В
  • Звуковая сигнализация
  • Холодный старт
  • Время зарядки батареи: 8 час
  • Возможность замены батарей
  • Защита от перегрузки
  • Защита от короткого замыкания
  • Тип предохранителя: плавкий
  • Габариты (ШxВxГ): 185x95x280 мм
  • Вес: 5.9 кг
  • Особенности: стабильность выходного напряжения - 230 (-14/+10 %); продолжительность работы от батарей до 20 мин., в зависимости от подключаемой нагрузки
Комментарии и отзывы SVEN UP-L1000E
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