Обзор Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб. Внешний накопитель размером в два спичечных коробка

2020-01-29, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб; [319]
Наиважнейшим преимуществом SSD перед жесткими дисками является их прочность, и если первый способен пережить не одно падение, то второй может выйти из строя за раз. В особенности об этом стоит помнить при покупке внешних накопителей, которые приходится постоянно брать с собой и перекладывать из сумки в сумку. Мы провели тестирование внешнего накопителя Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб, обладающего не только крепким корпусом, но и миниатюрными размерами. В этом обзоре, какие у него есть недостатки.

Комплектация

Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб поставляется в картонкой коробке. Внутри нее находится сам накопитель, кабель USB 3.0, годовая подписка на Mylio Create, двухмесячная подписка на Adobe Creative Cloud, а также руководство по эксплуатации.

Внешний вид

К нам на тест приехала версия специальной серии в камуфляжной расцветке. Она доступна в сером, красном, синем, зеленом, белом и черном цветах. Если же вы больше сторонник однотонных решений, то можно взять более сдержанный вариант с тканевой текстурой сверху.

Корпус Seagate One Touch SSD STJE выполнен полностью из пластика, а его края закруглены. По размерам он действительно крайне компактен, и занимает примерно ту же площадь, что и банковская карта или два спичечных коробка.

С одной стороны накопителя находится красная лямка, к которой можно прикрепить карабин для удобной фиксации.

На задней части находится LTD разъему для подключения к накопителю, а также небольшой светодиодный индикатор, сигнализирующий о работе SSD.

Первый запуск

Seagate One Touch SSD STJE поддерживает работу, как с Windows, так и с MacOS. Внутри самого накопителя лежит утилита для первичной регистрации продукта, которую можно легко пройти в несколько шагов.

Здесь же можно бесплатно скачать скачать софт Toolkit с Sync Plus. Через него можно выбрать синхронизируемые папки, включись двухстороннюю синхронизацию, а также архивацию удаленных документов.

Также при необходимости данный накопитель можно подключить и к смартфону. Для этого вам потребуется специальный переходник.

Еще не стоит забывать о том, что в комплекте есть два буклета с годовой подпиской на сервис хранения фотографий Mylio Create и двухмесячной подпиской на Adobe Creative Cloud.

Тестирование

Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб проходил тестирование на ноутбуке с Windows и MacOS. В случае с MacBook он был подключен через переходник с USB Type-B на USB Type-С. Мы провели замеры скорости в нескольких наиболее популярных тестов, чтобы понять, как себя ведет накопитель при различных уровнях нагрузки. С результатами можете ознакомиться чуть ниже:
Blackmagic Disk Speed Test

AJA System Test

AS SSD Benchmark

HD Tune

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб показал себя, как надежный внешний накопитель. К его преимуществам мы отнесли: миниатюрный корпус с приятным внешней видом, стабильная скорость записи и чтения до 400 Мбит/сек, а также полезный софт для резервного копирования документов. Единственное чего не хватает данному SSD так это разъема USB Type-C. Seagate One Touch SSD STJE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб
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