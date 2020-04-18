Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Transcend, которая не перестает радовать своих покупателей высокотехнологичными решениями. Встречайте, перед вами модель 300S 128GB (TS128GSDC300S), получившая все необходимое для современных пользователей цифровых фотоаппаратов, видеокамер и других гаджетов. Отличительной особенностью данной серии SD карт является соответствие стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на карту видео в формате 4K.

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в премиальной защищенной упаковке с подробной технической информацией. Комплектация включает в себя лишь саму карту памяти и ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Transcend 300S

Внешне карта памяти ничем не отличается от других привычных решений. Корпус выполнен в черном цвете с фирменной наклейкой компании с технической информацией. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Кроме того, данная карта памяти идеально подойдет для пользователей, ведущие активный образ жизни. Карты памяти данной серии успешно прошли испытания на термостойкость, водостойкость, ударопрочность и другие, что позволяет не беспокоиться о сохранности своих файлов. Помимо этого, следует отметить, что разработчики предлагают своим покупателям совершенно бесплатную программу Transcend RecoveRx, позволящая восстановить удаленные файлы.

В нашем распоряжении карта памяти емкостью 128 Гб, чего более чем достаточно для того, чтобы не переживать о нехватке свободного места на носителе данных и спокойно фотографировать, и снимать видео материал. В данной линейке представлены карты памяти с объемом до 512 Гб.

На одной из боковых граней традиционно размещен переключатель функции защиты записи. За все время работы мы ни разу не столкнулись с проблемами в работе. Данная карта памяти большую часть времени использовалась в одной паре с цифровым фотоаппаратом для ведения записи видео и фото.

Тесты

CrystalDiskMark

Карты памяти из данной линейки соответствуют стандарту U3 и, как мы уже и говорили, для ведения записи в формате 4K Ultra HD. Скорость чтения на достигает до 95 Мб/с. Другими словами, пользователям будет максимально комфортно работать. Далее предлагаем ознакомиться с результатами тестов:

HD Tune Pro

AS SSD

AnvilPro

AJA System Test

Итоги

Подводя итоги по карте памяти Transcend 300S следует отметить, что перед нами идеальное решение для профессиональных фотографов и видеографов, которым очень важно иметь в своем «вооружении» быстрые и надежные карты памяти. Transcend 300S отлично подойдет для работы с любым устройством, где есть слот SDHC/SDXC. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.