Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227

Несмотря на то, что твердотельные накопители получают широкое распостранение не только в настольных системах и ноутбуках, но и носимых устройствах, они все еще уступают в вопросе стоимости в пересчете на 1 Гбайт. Особенно это актуально для больших объемов данных. Тестируемый сегодня Verbatim Store 'n' Go может похвастать сразу 5 Тбайт и быстрым интерфейсом обмена.
Средняя его стоимость составляет 18500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Verbatim 53227 обзор
КомплектацияПокупатель получает накопитель упакованным в традиционный блистер. Комплект включает документацию и кабель USB.
Внешний видВыполнен Verbatim 53227 в корпусе из черного пластика. Верхняя крышка с выступами в виде пирамидок.
Корпус не разборный. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Внешний вид строгий и аскетичный.
На боковой грани выведен интерфейс USB 3.0. Логотип производителя на крышке.
Общая техническая информация нанесена на наклейку. Общие габариты корпуса достаточно компактные. Диски размером более 2 ТБ форматируются в системе NTFS, совместимая с Windows, однако на Mac придется переформатировать диск в HFS+. В память диска записана программа Nero Backup, позволяющая организовать резервное копирование данных.
Тесты Verbatim 53227
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD
AJA
Anvil