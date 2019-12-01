Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227

Несмотря на то, что твердотельные накопители получают широкое распостранение не только в настольных системах и ноутбуках, но и носимых устройствах, они все еще уступают в вопросе стоимости в пересчете на 1 Гбайт. Особенно это актуально для больших объемов данных. Тестируемый сегодня Verbatim Store 'n' Go может похвастать сразу 5 Тбайт и быстрым интерфейсом обмена.

Verbatim 53227 обзор

Средняя его стоимость составляет 18500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает накопитель упакованным в традиционный блистер. Комплект включает документацию и кабель USB.

Внешний вид

Выполнен Verbatim 53227 в корпусе из черного пластика. Верхняя крышка с выступами в виде пирамидок.

Корпус не разборный. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Внешний вид строгий и аскетичный.

На боковой грани выведен интерфейс USB 3.0. Логотип производителя на крышке.

Тесты Verbatim 53227

Crystal Disk Mark

Общая техническая информация нанесена на наклейку. Общие габариты корпуса достаточно компактные. Диски размером более 2 ТБ форматируются в системе NTFS, совместимая с Windows, однако на Mac придется переформатировать диск в HFS+. В память диска записана программа Nero Backup, позволяющая организовать резервное копирование данных.

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Итоги по Verbatim Store 'n' Go 5Tb

Verbatim Store 'n' Go 5Tb продемонстрировал высокие скорости обмена данными. Предлагаемый им объем позволит хранить большую библиотеку медиафайлов, музыки и личных данных. Дополнительное программное обеспечение, строгий внешний вид, отсутствие необходимости подачи дополнительного питания.