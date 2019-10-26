Обзор Verbatim Fingerprint Secure. USB 3.0 накопитель с идеальной защитой от взлома

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Verbatim, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами USB 3.0 накопитель Fingerprint Secure, позволяющий надежно защитить записанные в него файлы.

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Внутри коробки находится лишь сам накопитель. Понравилось то, что руководство пользователя предварительно записано в сам накопитель (русский язык присутствует).

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный и стильный USB 3.0 накопитель, который сумеет привлечь внимание даже самых капризных пользователей. В нашем распоряжении версия с 32 Гб памяти. Есть возможность приобрести версию 64 Гб. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Для передачи данных используется интерфейс USB 3.0, что позволило получить отличную скорость чтения и записи. Verbatim Fingerprint Secure совместим с операционными системами для ПК и Mac. Скорость передачи данных составляет до 5 Гбит/с. Кроме того, разработчики позаботились о том, чтобы устройство также поддерживало интерфейс USB 2.0, где скорость передачи данных составляет до 480 Мбит/с.

С противоположной стороны расположен сканер отпечатка пальца. Другими словами, разработчики существенно проработали защиту накопителя. Была использована технология аппаратного шифрования AES (размер ключа 256 бит), что позволило обеспечить устройство бесперебойным шифрованием всех данных. Пользователям понравится наличие встроенной системы распознавания отпечатка пальца.

Запускаем ПО

Задаем пароль

Назначаем администратора

Сохраняем отпечаток пальца

Для того, чтобы начать работу необходимо провести настройку ПО, которую можно найти в самом накопителе. Необходимо пройти всего лишь несколько простых шагов:

Встроенная система распознавания отпечатка пальца позволяет обеспечить доступ до 6 авторизованных пользователей, включая одного администратора. Пароль может вводить только администратор. После нескольких неудачных попыток ввода неправильного пароля все данные, которые находятся на накопителе будут стерты.

Тесты

AJA System Test

AnvilPro

AS SSD Benchmark

CrystalDiskMark 6

HD Tune Pro

Итоги

Подводя итоги по Verbatim Fingerprint Secure, следует отметить, что перед нами многофункциональный USB 3.0 накопитель, позволяющий не переживать за сохранность ваших данных и попадания их в чужие руки. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, высокая скорость передачи данных, отличный функционал. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Verbatim Fingerprint Secure, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих.

Особенности