Обзор Verbatim PinStripe. Высокоскоростной USB-накопитель с выдвижной конструкцией

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию высокоскоростной USB-накопитель от компании Verbatim, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и доступными решениями. Встречайте, перед вами модель PinStripe на 128 Гб. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Комплект поставкиUSB-накопитель поставляется в фирменной упаковке компании производителя на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включена лишь сама флэшка.
Особенности
- Интерфейс: USB 3.0
- Объем памяти: 128 ГБ
- Выдвижной разъем
- Ширина/ Длина/ Толщина: 19/55/7 мм
Внешний вид и функционалПеред нами компактный USB-накопитель, получивший под свое управление элегантный дизайн, который, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.
Для удобства переноски разработчики добавили специальное отверстие для кольца с ключами.
Verbatim PinStripe обеспечивает высокую скорость передачи данных за счет модернизации интерфейса USB 3.0. Другими словами, пользователям теперь доступна более высокая скорость и большая емкость, что существенно сократит ваше время ожидания при переносе файлов.
Кроме того, пользователям понравится выдвигающийся механизм корпуса, который сумеет защитить порт подключения к USB. Тем самым разработчики избавили необходимость использование колпачка.
Verbatim предлагает множество вариантов емкости данного накопителя. В нашем распоряжении устройство с емкостью в 128 Гб. Доступны следующие варианты: от 16 до 256 Гб. Другими словами, вы сами сумеете подобрать для себя необходимый объем, с учетом своих потребностей.
ТестыПолученные результаты не могут не порадовать. USB-накопитель Verbatim PinStripe показал довольно неплохие результаты в работе. Далее предлагаем ознакомиться с полученными данными:
AJA System Test
AnvilPro
AS SSD Benchmark
CrystalDiskMark 6
HD Tune Pro