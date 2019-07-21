Обзор Verbatim PinStripe. Высокоскоростной USB-накопитель с выдвижной конструкцией

2019-07-21, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Verbatim PinStripe; [137]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию высокоскоростной USB-накопитель от компании Verbatim, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и доступными решениями. Встречайте, перед вами модель PinStripe на 128 Гб. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

USB-накопитель поставляется в фирменной упаковке компании производителя на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включена лишь сама флэшка.

Особенности

  • Интерфейс: USB 3.0
  • Объем памяти: 128 ГБ
  • Выдвижной разъем
  • Ширина/ Длина/ Толщина: 19/55/7 мм

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный USB-накопитель, получивший под свое управление элегантный дизайн, который, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.

Для удобства переноски разработчики добавили специальное отверстие для кольца с ключами.

Verbatim PinStripe обеспечивает высокую скорость передачи данных за счет модернизации интерфейса USB 3.0. Другими словами, пользователям теперь доступна более высокая скорость и большая емкость, что существенно сократит ваше время ожидания при переносе файлов.

Кроме того, пользователям понравится выдвигающийся механизм корпуса, который сумеет защитить порт подключения к USB. Тем самым разработчики избавили необходимость использование колпачка.

Verbatim предлагает множество вариантов емкости данного накопителя. В нашем распоряжении устройство с емкостью в 128 Гб. Доступны следующие варианты: от 16 до 256 Гб. Другими словами, вы сами сумеете подобрать для себя необходимый объем, с учетом своих потребностей.

Тесты

Полученные результаты не могут не порадовать. USB-накопитель Verbatim PinStripe показал довольно неплохие результаты в работе. Далее предлагаем ознакомиться с полученными данными:

AJA System Test

AnvilPro

AS SSD Benchmark

CrystalDiskMark 6

HD Tune Pro

Итоги

Подводя итоги по Verbatim PinStripe следует отметить, что перед нами высокоскоростной USB-накопитель, который идеально подойдет для повседневного использования. За все время пользования мы не столкнулись с какими-то проблемами в работе. Стильный дизайн и выдвижной механизм сумеют привлечь внимание покупателей. Кроме того, благодаря доступности девайса, данная флэшка, как нам кажется, будет пользоваться высоким спросом.

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