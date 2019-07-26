Обзор Verbatim Store'n'Go. Флеш-накопитель для iOS устройств

Согласитесь, с проблемой нехватки памяти на своем смартфоне, либо планшете, сталкиваются не только представители Android устройств. Да, подобная проблема наблюдается и у пользователей техники от компании Apple. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактное решение. Встречайте, перед вами флеш-накопитель Verbatim Store'n'Go, объемом 32 Гб. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Флеш-накопитель

Ремешок

Документация

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный флеш-накопитель. Металлический корпус девайса надежно защищает устройство. Как нам показалось, разработчики сделали упор на дизайне и качестве материалов. Флеш-накопитель не боится падения с небольшой высоты и его можно носить даже с собой в связке ключей.

Прозрачные колпачки, прикрывающие коннектор Lightning и USB-порт очень туго одеваются на сам корпус, что позволяет надежно их защитить даже от попадания влаги.

В нашем распоряжении флеш-накопитель объемом 32 Гб. Есть возможность приобрести модель с объемом памяти 16 и 64 Гб.

Главной изюминкой Verbatim Store'n'Go является специальное приложение, позволяющее выгрузить все свои фотографии, контакты, видео и другие файлы на данный накопитель с вашего iOS устройства в считанные секунды.

Разобраться в работе можно интуитивно. После подключения Verbatim Store'n'Go к вашему iOS устройству пользователям будет предложено установить соответствующее ПО.

Благодаря простому и понятному меню вы быстро сумеете разобраться во всем. Всего несколько пунктов: Фото, Видео, Музыка, Рез. Копирование, Файл/Папка, Камера. Если вы хотите не просто расширить память своего гаджета, но и получить возможность быстро выгрузить накопившиеся файлы, которые занимают много места на вашем, к примеру, iPhone, Verbatim Store'n'Go станет идеальным помощником.

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Итоги

Особенности

Внешнее хранилище для вашего мобильного устройства Apple

Передача и резервное копирование данных на компьютер через USB-интерфейс

Элегантный металлический корпус

Сертификат MFi (Made for iPhone/iPod/iPad) по программе лицензирования Apple

Совместимость с iPhone, iPod и iPad за счет 8-контактного разъема Lightning

Технология автоматического подключения Plug and Play. Поддержка прямого воспроизведения музыки и видеозаписей

Подводя итоги по Verbatim Store'n'Go следует сказать, что данное решение отлично подойдет для пользователей техники Apple, которые обзавелись устройствами не с максимально возможным объемом встроенной памяти. Verbatim Store'n'Go обеспечивает быструю скорость чтения и записи. Привлекательный дизайн придется по душе большинству покупателей. Кроме того, благодаря качественным материалам и сборке устройство сумеет прослужить вам длительную службу. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность девайса нам выявить не удалось.