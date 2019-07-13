Обзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчин

Комплект поставки

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактную USB-флэшку, которая не боится практически ничего. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании Verbatim, модель ToughMAX USB 2.0. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в привычной для Verbatim компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входит лишь сам USB-накопитель.

Особенности

Вес изделия: 7 г

Габариты изделия: 46 мм x 20 мм x 9 мм (Д x Ш x В)

Сохранение данных: 10 лет

Источник питания: Шина USB (аккумуляторы не требуются)

Интерфейс: USB 2.0

Изготовлен из компонентов KyronMAX™

Очень прочный и легкий

Выдерживает удары с усилием смятия до 2 250 кг*

Не боится погружения в воду на глубину до 30 м*

Выдерживает экстремальные температуры от -25 °C до 150 °C

Внешний вид и функционал

Покупателям понравится то, что Verbatim ToughMAX получил прочный корпус из компонентов KyronMAX. Это специальный термопластичный материал, который по своим свойствам похож на металл, что позволяет выдерживать довольно серьезные неблагоприятные условия. Кроме того, главной отличительной чертой является то, что данные свойства никак не отражаются на увеличении веса. Другими словами, перед вами USB-накопитель, который отлично защищен практически от любых физических повреждений.

Главным преимуществом данного накопителя является далеко не скорость передачи данных или большой объем памяти. Разработчики сделали максимальный упор на защищенность. Verbatim ToughMAX сумеет выдержать удары с усилием смятия до 2 250 кг.

Кроме того, данный накопитель не боится даже погружения в воду и температурных изменений. Другими словами, ваши записанные на флэшку данные будут под надежной защитой.

В нашем распоряжении модель с объемом памяти 64 Гб. Производитель предлагает всего три модели: 16/32/64 Гб. Лично нам кажется, что данный USB-накопитель идеально подойдет для того, чтобы хранить в ней важную информацию и тем самым не переживать за сохранность этих файлов.

Для удобства вы можете подвесить USB-накопитель даже на шнурок. Для этого предусмотрено специальное отверстие.

Тесты

AJA System Test

Как мы уже и говорили, главной изюминкой данного накопителя не является высокая производительность и быстрая скорость передачи данных. Однако результаты все же довольно неплохие. Далее предлагаем ознакомиться с полученными данными:

AnvilPro

CrystalDiskMark 6

HD Tune Pro

Итоги

Подводя итоги по защищенному USB-накопителю Verbatim ToughMAX следует отметить, что данное решение сумеет привлечь внимание покупателей. Во-первых, производители предлагают невысокую стоимость, что уже является плюсом. Данная флэшка отлично подойдет именно для хранения данных. Даже если вы случайно уроните ее в воду, выроните зимой на улице, либо просто ее каким-то образом переедет машина, то ваши данные останутся в целости и невредимости. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность девайса нам выявить не удалось.