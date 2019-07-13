Обзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчин

2019-07-13, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Verbatim ToughMAX; [322]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактную USB-флэшку, которая не боится практически ничего. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании Verbatim, модель ToughMAX USB 2.0. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной для Verbatim компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входит лишь сам USB-накопитель.

Особенности

  • Вес изделия: 7 г
  • Габариты изделия: 46 мм x 20 мм x 9 мм (Д x Ш x В)
  • Сохранение данных: 10 лет
  • Источник питания: Шина USB (аккумуляторы не требуются)
  • Интерфейс: USB 2.0
  • Изготовлен из компонентов KyronMAX™
  • Очень прочный и легкий
  • Выдерживает удары с усилием смятия до 2 250 кг*
  • Не боится погружения в воду на глубину до 30 м*
  • Выдерживает экстремальные температуры от -25 °C до 150 °C

Внешний вид и функционал

Покупателям понравится то, что Verbatim ToughMAX получил прочный корпус из компонентов KyronMAX. Это специальный термопластичный материал, который по своим свойствам похож на металл, что позволяет выдерживать довольно серьезные неблагоприятные условия. Кроме того, главной отличительной чертой является то, что данные свойства никак не отражаются на увеличении веса. Другими словами, перед вами USB-накопитель, который отлично защищен практически от любых физических повреждений.

Главным преимуществом данного накопителя является далеко не скорость передачи данных или большой объем памяти. Разработчики сделали максимальный упор на защищенность. Verbatim ToughMAX сумеет выдержать удары с усилием смятия до 2 250 кг.

Кроме того, данный накопитель не боится даже погружения в воду и температурных изменений. Другими словами, ваши записанные на флэшку данные будут под надежной защитой.

В нашем распоряжении модель с объемом памяти 64 Гб. Производитель предлагает всего три модели: 16/32/64 Гб. Лично нам кажется, что данный USB-накопитель идеально подойдет для того, чтобы хранить в ней важную информацию и тем самым не переживать за сохранность этих файлов.

Для удобства вы можете подвесить USB-накопитель даже на шнурок. Для этого предусмотрено специальное отверстие.

Тесты

Как мы уже и говорили, главной изюминкой данного накопителя не является высокая производительность и быстрая скорость передачи данных. Однако результаты все же довольно неплохие. Далее предлагаем ознакомиться с полученными данными:

AJA System Test

AnvilPro

CrystalDiskMark 6

HD Tune Pro

Итоги

Подводя итоги по защищенному USB-накопителю Verbatim ToughMAX следует отметить, что данное решение сумеет привлечь внимание покупателей. Во-первых, производители предлагают невысокую стоимость, что уже является плюсом. Данная флэшка отлично подойдет именно для хранения данных. Даже если вы случайно уроните ее в воду, выроните зимой на улице, либо просто ее каким-то образом переедет машина, то ваши данные останутся в целости и невредимости. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность девайса нам выявить не удалось.

Комментарии и отзывы Verbatim ToughMAX
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Apple работает над складным iPad с подде...
Apple работает над складным iPad с поддеВ сообщении СМИ говорится, что Apple работает над новым iPad с поддержкой 5G со складным дисплеем и может...
Nokia 6.1 и его характеристика ...
Nokia 6.1 и его характеристика Смартфон оснащен адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 b/g/n и 4G VoLTE. В наличии имее...
Большой смартфон Mi Max 3...
Большой смартфон Mi Max 3Экранная панель с размером диагонали 6,9 дюйма обеспечивает разрешение 2160 × 1080 пикселей. Селфи-камера...
Телефон Armor Flip и его функции...
Телефон Armor Flip и его функцииЗа питание отвечает батарея на 1200 мАч, которая обеспечивает автономную работу устройства в течение 13 с...
Новинка Huawei Mate 30 Pro ...
Новинка Huawei Mate 30 Pro Одной из особенностей, которые приписывают флагману, станет продвинутая основная камера. Производителем о...
Мощная новинка OPPO Reno Z ...
Мощная новинка OPPO Reno Z Российским покупателям OPPO Reno Z будет доступен в двух цветовых решениях: пурпурный рассвет и чёрный гр...
Bluetooth-наушники Huawei FreeLace...
Bluetooth-наушники Huawei FreeLaceСреди дополнительных функций стоит отметить магнитный фиксатор, автоматически переводит устройство в реж...


Обзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчинОбзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчин
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A80Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A80
Обзор Motorola Moto G7 Power 64GB. Доступный смартфон с мощным АКБ в 5000 мАч Обзор Motorola Moto G7 Power 64GB. Доступный смартфон с мощным АКБ в 5000 мАч
Обзор ORICO BTS01-BK. Портативный беспроводной Bluetooth аудио-ресиверОбзор ORICO BTS01-BK. Портативный беспроводной Bluetooth аудио-ресивер
Обзор Trust Vergo. Беспроводная мышь с наклоном 60 градусовОбзор Trust Vergo. Беспроводная мышь с наклоном 60 градусов
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радость...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радостьСегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка —...
Предварительный обзор Sigma fp. Компактн...
Предварительный обзор Sigma fp. КомпактнОфициально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». Фил...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». ФилГрандиозное завершение истории о камнях бесконечности не заставило Marvel сдать позиции и новый фильм фра...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RC...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RCДовольно активно в последнее время стали продвигать системы жидкостного охлаждения, которые позволяют вам...
Обзор TED. Учим иностранный язык...
Обзор TED. Учим иностранный языкСегодня мы поговорим о весьма интересном приложении TED, которое позволяет смотреть видео на английском с...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическаяЯ провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она...
Предварительный обзор Nintendo Switch Li...
Предварительный обзор Nintendo Switch LiДлительное время на просторах интернета обсуждали возможность выпуска более доступной и компактной консол...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт5 июля в Москве прошла презентация ASUS Republic of Gamers, в рамках которой были представлены обновленны...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. Уч...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. УчСегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, ко...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5Состоялся официальный анонс фотоаппарата Canon PowerShot G5 X Mark II, который не только выглядит привлек...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер з...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер зНекоторое время я пользовался приложением Microsoft To-Do, которое не только выглядит достаточно привлека...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor