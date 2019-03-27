Одноколесный электрический самокат Kiwano KO1+

Наслаждайтесь уникальным опытом езды с одноколесным электрическим самокатом Kiwano KO1+.

Это устройство поставляется с мощным электродвигателем, плавным торможением и интуитивным управлением тела. Обладая интеллектуальной системой управления, Kiwano KO1+ развивает скорость до 20 км/ч и проезжает до 20 км на одном заряде. Благодаря обновленному программному обеспечению и улучшенной стабильности, поворот скутера в любом направлении происходит быстро и безопасно. Полностью сконструированный по индивидуальному заказу, двигатель ступицы колеса обеспечивает исключительную скорость, крутящий момент и мощность. В комплекте с двумя режимами Rider вы можете легко выбирать между Novice и Pro.

Предлагая наклон 20%, он может даже подниматься по стандартным городским препятствиям. Также Kiwano KO1+ оснащен ЖК-дисплеем, который позволяет контролировать скорость и уровень заряда аккумулятора.