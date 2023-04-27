Оклик Gaming представила кресло 121G…

Также производитель заявил, что это достаточно надёжные кресла, потому что они спокойно выдерживают нагрузку в 150 килограммов при собственном весе в 14 килограммов. Кроме того, новинки максимально практичные — крестовина выполнена из нейлона, который гораздо легче металла, но при этом не уступает ему по прочности, также материал обивки представлен полиуретаном, так что повредить такое покрытие можно разве что при большом желании. Добавляем в перечень достаточно стильный дизайн, хотя модели отличаются визуально достаточно сильно и каждый сможет подобрать себе что-то по вкусу. Получается шикарный вариант для повседневных сражений, прохождения любимых видеоигр или просто работы за компьютером, и, что самое приятное, новинка уже появилась в продаже.