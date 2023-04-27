Оклик Gaming представила кресло 121G

Сегодня компания Оклик Gaming официально представила на российском рынке свои новые игровые кресла 111G и 121G, которые привлекают внимание в первую очередь достаточно высоким уровнем комфорта для пользователя. Например, данные модели позволяют настроить сиденье под рост геймера, что на самом деле очень важно для осанки, тем более, если вы играете на протяжении многих часов и спина просто устаёт. Также потенциальный покупатель данного кресла может настроить подлокотники, что тоже достаточно важно, и наклон — от 90 до 135 градусов. Всё это необходимо для того, чтобы геймер в процессе сражений в виртуальных мирах мог с максимальным комфортом наслаждаться процессом без дискомфорта и усталости.

Также производитель заявил, что это достаточно надёжные кресла, потому что они спокойно выдерживают нагрузку в 150 килограммов при собственном весе в 14 килограммов. Кроме того, новинки максимально практичные — крестовина выполнена из нейлона, который гораздо легче металла, но при этом не уступает ему по прочности, также материал обивки представлен полиуретаном, так что повредить такое покрытие можно разве что при большом желании. Добавляем в перечень достаточно стильный дизайн, хотя модели отличаются визуально достаточно сильно и каждый сможет подобрать себе что-то по вкусу. Получается шикарный вариант для повседневных сражений, прохождения любимых видеоигр или просто работы за компьютером, и, что самое приятное, новинка уже появилась в продаже.