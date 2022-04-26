Ola Electric отзывает более 1400 скутеров в Индии

Компания Ola Electric официально объявила, что отзывает более 1400 своих электрических скутеров в Индии.

По сообщению Reuters, компания отзывает электрические скутеры после правительственного расследования возгораний ее электрических скутеров. В Индии в последнее время было много случаев возгорания электрических скутеров. Эти инциденты коснулись не только скутеров Ola Electric, но и Okinawa и Pure EV. При этом Окинава также отозвала свои электрические скутеры в Индии после этих случаев.

На данный момент считается, что большинство этих инцидентов вызвано перегревом аккумуляторов электромобилей, а также отсутствием надлежащих мер безопасности и конструктивными недостатками. Таким образом, это побудило Министерство автомобильного транспорта Индии обратиться в Центр пожарной, взрывоопасной и экологической безопасности (CFEES) с просьбой начать расследование этих инцидентов, чтобы выяснить первопричину и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. В заявлении Ola Electric говорится: «Мы будем проводить подробную диагностику и проверку производительности скутеров в этой конкретной партии и поэтому добровольно отзываем 1441 скутер».