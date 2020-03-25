Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год

2020-03-25, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Летние Олимпийские игры 2020; [29]
Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио были официально отложены из-за пандемии коронавируса. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Абэ Синдзо во вторник пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года. Это - серьезная проблема для организаторов, спортсменов, болельщиков и технического сообщества в целом.

Олимпийские медали Токио 2020 года будут изготовлены из переработанной электроники и также будут представлены не только беспилотные шаттлы, но и роботы-болельщики, летающие автомобили и многое другое, что точно удивит каждого! К сожалению, продолжающаяся пандемия коронавируса не оставила организаторам другого выбора, кроме как отложить мероприятие. Стоит отметить тот факт, что олимпийский огонь останется в Японии и что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020.


Комментарии и отзывы Летние Олимпийские игры 2020
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