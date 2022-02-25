OnePlus открывает свой крупнейший в истории магазин Experience Store в Индии

Сегодня OnePlus представила свой крупнейший в мире магазин в Бангалоре, Индия, под названием «OnePlus Boulevard». Расположенный в Силиконовой долине Индии на Бригад-роуд, это единственная в своем роде структура, состоящая из двух этажей с более чем 39 000 квадратных футов торговых площадей с несколькими входами и выходами.

Магазин разработан с целью предоставить покупателям целостный офлайн-опыт премиум-класса для тесного взаимодействия с предложениями бренда. Как следует из названия, в магазине много натуральных и земных элементов, придающих пространству теплоту и элегантность. Некоторые элементы дизайна включают в себя терракотовую отделку стен и несколько глиняных и керамических произведений искусства от художников со всей Индии.

На первом этаже расположен обширный центр взаимодействия, где клиенты могут взаимодействовать со всеми продуктами OnePlus, прикасаясь к ним. Существует специальная общественная зона, в которой есть общественная гостиная, игровая зона, а также аудитория для проведения мероприятий. В OnePlus Boulevard также есть зона фирменного кофе и специальная зона распаковки, где клиенты могут открывать и устанавливать свои новые продукты. Магазин предлагает своим покупателям все новейшие продукты OnePlus, включая недавно выпущенный OnePlus Nord CE 2, тем самым приближая бренд к разнообразному сообществу пользователей.
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