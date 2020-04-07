Онлайн-сервис Cisco Webex достиг рекордных показателей

Онлайн-сервисом Webex владеет компания Cisco. Cisco Webex позволяет проводить видеоконференции с коллегами не выходя из дома. Компания объявила о том, что в марте услугами сервиса воспользовались 324 миллионов пользователей.

Рост Webex за март месяц вырос в 2,5 раза в регионах Северной и Южной Америки, в четыре раза в Европе и в 3,5 раза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представьте себе, только в декабре прошлого года, ежедневные онлайн-встречи проводили примерно около 10 миллионов пользователей.