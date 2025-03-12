OpenAI выпустила инструмент для ИИ-агентов

Будущее искусственного интеллекта определённо связано с ИИ-агентами, и OpenAI делает шаг в этом направлении, предоставляя разработчикам новые инструменты. Компания представила Responses API — набор базовых компонентов для создания интеллектуальных агентов, которые смогут искать информацию в интернете, анализировать файлы и выполнять задачи на компьютере. Глава продуктового направления OpenAI Оливье Годемент в интервью западному изданию рассказал, что компания разрабатывает агентов самостоятельно (например, Deep Research и Operator). Однако, по его словам, индустрия слишком разнообразна, поэтому OpenAI хочет дать разработчикам возможность создавать решения, которые лучше всего подойдут для их конкретных задач.

Responses API включает инструмент для веб-поиска, использующий тот же механизм, что и ChatGPT, а также функцию взаимодействия с компьютером через модель Operator. Кроме того, API позволяет искать информацию в больших объёмах документов, что может быть полезно, например, в сфере клиентской поддержки или юриспруденции. Помимо Responses API, OpenAI представила Agents SDK — инструмент для управления агентами и их взаимодействия между собой. Как пояснил менеджер OpenAI, Responses API отвечает за выполнение отдельных задач, а Agents SDK позволяет объединять их в сложные рабочие процессы. Это важный шаг в сторону того, чтобы инструменты на базе искусственного интеллекта в будущем внедрили непосредственно в операционную систему.