OpenAI выпустила инструмент для ИИ-агентов

Будущее искусственного интеллекта определённо связано с ИИ-агентами, и OpenAI делает шаг в этом направлении, предоставляя разработчикам новые инструменты. Компания представила Responses API — набор базовых компонентов для создания интеллектуальных агентов, которые смогут искать информацию в интернете, анализировать файлы и выполнять задачи на компьютере. Глава продуктового направления OpenAI Оливье Годемент в интервью западному изданию рассказал, что компания разрабатывает агентов самостоятельно (например, Deep Research и Operator). Однако, по его словам, индустрия слишком разнообразна, поэтому OpenAI хочет дать разработчикам возможность создавать решения, которые лучше всего подойдут для их конкретных задач.

Responses API включает инструмент для веб-поиска, использующий тот же механизм, что и ChatGPT, а также функцию взаимодействия с компьютером через модель Operator. Кроме того, API позволяет искать информацию в больших объёмах документов, что может быть полезно, например, в сфере клиентской поддержки или юриспруденции. Помимо Responses API, OpenAI представила Agents SDK — инструмент для управления агентами и их взаимодействия между собой. Как пояснил менеджер OpenAI, Responses API отвечает за выполнение отдельных задач, а Agents SDK позволяет объединять их в сложные рабочие процессы. Это важный шаг в сторону того, чтобы инструменты на базе искусственного интеллекта в будущем внедрили непосредственно в операционную систему.
DuckDuckGo запускает продвинутые ИИ-ответы…
Компания DuckDuckGo, известная своей ориентацией на конфиденциальность, делает ставку на искусственный ин…
DeepSeek прекратил регистрацию новых пользователей…
После стремительного взлёта на вершину рейтингов App Store в США, китайский чат-бот DeepSeek начал ограни…
Adobe представила ИИ, который обрабатывает 10000 фото в один…
Компания Adobe сегодня запустила новые инструменты генеративного ИИ, которые автоматизируют трудоёмкие за…
Adobe открыла генеративный ИИ для всех желающих и бесплатно…
Adobe представила в открытом доступе свой новый генеративный интеллект по созданию видео на основе искусс…
Google Chrome деактивировал расширение uBlock Origin…
Google продолжает отключать старые расширения, включая оригинальный блокировщик рекламы uBlock Origin, в …
Microsoft тестирует демонстрацию рекламы в Word и Excel…
Судя по информации западных журналистов, компания Microsoft начала тестирование бесплатной версии Office …
Microsoft убрала из Skype важнейшую функцию…
На этой неделе компания Microsoft тихо прекратила продажу новых кредитов и номеров телефона для Skype. Вм…
Microsoft внедрила ИИ для борьбы с обманом в интернете…
Microsoft начала внедрять новый блокировщик вредоносного программного обеспечения в браузер Edge — данный…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor