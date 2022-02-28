Организаторы Mobile World Congress запретили участие на выставке некоторым российским фирмам

На крупнейшем ежегодном собрании телекоммуникационной отрасли не будет российского павильона, , а оставшимся участникам российских компаний будет отказано в доступе из-за санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину, заявил в пятницу организатор мероприятия.

Организаторы Mobile World Congress (MWC) осудили действия Москвы, но не планируют отменять или откладывать мероприятие, запланированное на период с 28 февраля по 3 марта в Барселоне, заявил агентству Джон Хоффман, исполнительный директор организатора мероприятия. Он сказал, что несколько российских компаний и их руководители будут не допущены, но не назвал их имена, заявив, что санкционные списки пополняются. Организаторы конференции ожидают, что на выставке примут участие от 40 000 до 60 000 человек, что сделает ее одним из крупнейших очных мероприятий с начала пандемии.
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