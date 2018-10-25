Orient вводит запрет на продажу Galaxy Watch на основании нарушения товарного знака

В этом году Samsung решил провести ребрендинг линейки, которая ранее продавалась под названием «Gear». Первым для выхода после ребрендинга стал Galaxy Watch - преемник Gear S3. Это имело большой смысл, учитывая, что имя «Галактики» широко ассоциируется с Samsung, его смартфонами и планшетами.

Этот шаг может вызвать некоторые проблемы для Samsung, так как японская часовая компания Orient подала заявку на приостановление продаж Galaxy Watch на основании нарушения товарного знака. Ориент говорит, что в 1984 году он имя для часов «Galaxy» и утверждает, что Samsung нарушает его товарный знак. С 80-х годов Orient сделал ряд галактических брендов, но основное отличие этих часов от Galaxy и новинки от Samsung заключается в том, что патентная система признает в первую очередь в качестве ювелирных изделий, и только во вторую - как электронное устройство. Orient утверждает, что выпуск смартфона с поддержкой Galaxy затрудняет выпуск компанией своего собственного устройства, ориентированного на галактику. По данным корейских СМИ, Orient уже начал судебный процесс против Samsung, хотя Samsung Electronics утверждает, что они еще не получили никакой информации о судебном процессе.