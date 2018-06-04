Особенности языковых курсов в Китае

2018-06-04, Автор - Ленар Хайруллин; [100]

Сегодня все большее число людей хотят выучить китайский. Кому-то он нужен для работы, кому-то для путешествий, а кто-то его учит для саморазвития. Согласитесь, изучать язык лучше у носителя, поэтому многие выбирают языковые курсы в Китае. Организацией такой учебной поездки занимаются центры изучения иностранных языков. У них налажено сотрудничество с крупнейшими университетами Шанхая, Пекина, Циндао, Тяньзине, в которые и отправляются учиться все желающие.

Особенности обучения в Китае

Как правило, учеба проводится летом в течении одного, двух или трех месяцев. Прибывшие абитуриенты решают тесты, которые определяют уровень их знаний. Тестирование позволяет распределить учеников по группам с одинаковым уровнем подготовки. На курсы принимают людей с начальным, средним, базовым и продвинутым уровнем знания языка. Так что любой может выучить китайский в Китае.

Занятия идут каждый день, кроме выходных в утренние часы. Как правило с 8 до 12 часов. Лекции ведут китайские преподаватели, которые имеют большой опыт работы с русскими студентами. Вас ждут интенсивные уроки, включающие теоретические и практические части. После курса вам предстоит сдать обязательный экзамен. Только после этого вы получите сертификат, подтверждающий прохождение обучения в данном университете.

В китайских ВУЗах очень сильная учебная программа, которую преподают высококвалифицированные педагоги. Такой мощной практики вы не получите ни в одной российской школе.

Учимся и путешествуем

После обеда у студентов остается много свободного времени, плюс выходные. Этого достаточно, чтобы познакомиться со страной - съездить на экскурсии, посмотреть достопримечательности, познакомиться и пообщаться с новыми людьми. Но не забывайте оставлять время для повторения пройденного материала и выполнение домашних заданий.

Россияне, которые едут в эту страну впервые, могут столкнуться с рядом проблем. В Китае многие вещи делаются совершенно по-другому, в отличие от России или Европы. Поэтому заранее изучите особенности жизни в китайском городе. Можете посмотреть видео с советами для будущих студентов.

Подготовка перед поездкой в Китай

Организуя свою поездку через языковой центр, за вас решат все организационные вопросы:

  • помощь в оформлении визы, покупке авиабилетов,
  • переговоры с представителем университета и зачисление в него,
  • подготовка необходимых документов для поступления.

Здесь вам нужно оплатить за визовый сбор, перелет и оргвзносы. Обучение и проживание оплачивается по прилету в китайский институт. Кстати, вы сможете заселиться в студенческий городок, в котором есть все необходимое для нормальной и полноценной жизни. Также вам могут подыскать жилье рядом с ВУЗом.

Ваш куратор из России расскажет вам обо всех особенностях обучения, даст полезные рекомендации. Он всегда остается на связи с вами, поэтому вы сможете обратиться за помощью к нему, находясь в Китае.

Языковые курсы в Китае - это увлекательное путешествие, в котором вас ждут интенсивные занятия с погружением в языковую среду, новые друзья, знакомство с историей, традициями и культурой этой древней страны.

Материал подготовлен сайтом mymandarin.ru


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