От чего зависит курс криптовалют: основные факторы, влияющие на цену

Топовые криптовалюты за несколько лет выросли в десятки и сотни раз. По примеру успешных инвесторов, которым удалось на этом разбогатеть, многие новички тоже хотят попробовать себя в таком заработке. Однако крипторынок настолько нестабилен, что может всего за несколько дней измениться на 50-70%. Поэтому важно понимать, какие факторы стоят за курсом криптовалют, и как с их помощью можно предсказывать движение цен.

Новостной фон

Средства массовой информации - эффективные средства манипулирования общественностью. Этот фактор актуален в основном для краткосрочных прогнозов. Новости различают по типу источников: политические и системные. Например, в январе 2018 были скандалы с китайскими и южнокорейскими биржами, что привело к обвалу криптовалютного рынка. Это – политический источник. Системные же подразумевают радикальные инновационные корректировки в работе той или иной криптовалюты на рынке. Главное – научиться отличать реально заслуживающие внимания события от попыток манипулировать реальным курсом криптовалют.

Фактор страха

Лидеры мнений зачастую контролируют рынок с помощью сомнений, неопределенностей, страхов перед упущенными возможностями. Поведение финансовых энтузиастов – распространенная причина скачков и падений курс криптовалют. Лидеры формируют настроения толпы. Очень важно думать самостоятельно и не всегда следовать за большинством.

Технический прогресс

Новые платформы, растущий интерес инвесторов и развертывание инновационных функций положительно сказываются на долгосрочном росте курса. Рост криптовалютного рынка основывается на противостоянии классическим экономическим основам. Стремление к децентрализации, конфиденциальности, безопасности, скорости и дешевизне закладывает основу развития криптовалютного рынка.

Взаимное влияние

Сравнивая движения курсов разных валют, можно легко заметить, что некоторые из них находятся в корреляции друг с другом. Так, многие альткоины повторяют рост и падения Биткоина. Биткоин – лидер криптовалютного рынка, поэтому активно на него влияет. В виде исключения, иногда средства пользователей перетекают из альткоинов в Биткоин, отчего он растет, а альткоины падают. Курс Bitcoin к разным валютам: http://profinvestment.com/kurs-bitkoina-btc-usd/.

Политический фактор

Политические новости могут предупредить лишь о краткосрочном изменении курса той или иной монеты. Но иногда появляются такие серьезные известия, которые сильно дестабилизируют криптовалютный сектор. Например, когда объявили о закрытии криптовалютных бирж Южной Кореи, на рынке произошел обвал. Но следует помнить, что новости не всегда объективны и часто преподносятся слишком панически. Встречаются и новости, поддерживающие положительную динамику – как правило, о принятии норм регулирования криптовалют в какой-либо стране.

Принятие в обществе

Бизнес-индустрия стремится внедрять в свою инфраструктуру блокчейн-технологии. По этой причине расширяется спектр применения криптовалют как средства оплаты товаров/услуг или как инвестиционных активов. Общественный интерес будет продолжать расти при условии постоянного расширения областей применения криптовалют, а вместе с ним будет расти и курс криптовалют.

Внутренняя конкуренция

Возникновение на рынке более новых, быстрых и эффективных технологий повлияет на спрос на старые. Пока что Биткоин занимает позицию лидера, но его технология давно уже признана несовершенной, сеть рано или поздно дойдет до критической точки, и тогда монета уступит место более современным решениям. Например, социальная сеть Facebook объявила о создании собственной криптовалюты Libra.

Проблемы безопасности

Взломы систем, закрытие бирж, хакерские атаки – непредсказуемые вещи. Всего одна ошибка в коде способна лишить средств тысячи владельцев криптовалюты и привести к рыночному обвалу. На текущий момент криптовалютный рынок отличается многообразием бирж и кошельков, основной поток денежных средств идет через них. С другой стороны, в этом есть свой плюс – за счет распределения криптоактивов взлом одной биржи не принесет слишком критических убытков.

Источник: http://profinvestment.com/