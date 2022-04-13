Открыта регистрация на мероприятие COMPUTEX 2022

COMPUTEX проведет множество мероприятий в этом году. Некоторые основные моменты включают пять основных докладов генерального директора COMPUTEX от мировых технологических гигантов. Они расскажут о горячих темах и последних тенденциях, которые участники смогут оставить с информативными и проницательными взглядами. Форум COMPUTEX будет посвящен теме «Создать новую форму», состоящей из двух сессий технологических инноваций и приложений. Первая сессия будет посвящена технологическим инновациям с темой «Расширение возможностей технологий, построение отраслевых цепочек», анализируя вычисления, 5G, IoT для использования возможностей в области ИИ. Вторая сессия будет посвящена применению технологий с темой «Улучшения приложений — реализация будущих сценариев», в которой основное внимание уделяется виртуальной реальности, умной жизни, удаленной работе и управлению ESG с использованием цифровых технологий.