Открыта регистрация на мероприятие COMPUTEX 2022

Мероприятие COMPUTEX 2022 пройдет в выставочном зале Taipei Nangang с 24 по 27 мая 2022 года. Кроме того, TAITRA одновременно проведет онлайн-выставку под названием COMPUTEX DigitalGo с 24 мая по 6 июня. В этом году посетители приглашаются к участию в мероприятии COMPUTEX как в онлайн, так и в офлайн формате. Онлайн-регистрация теперь открыта для посетителей со всего мира. COMPUTEX — одна из ведущих мировых выставок компьютерной технологии. В этом году выставка посвящена шести актуальным темам: «Ускорение интеллекта», «Подключенный X-опыт», «Цифровая устойчивость», «Инновационные вычисления», «Инновации и стартапы» и «Устойчивое развитие».

COMPUTEX проведет множество мероприятий в этом году. Некоторые основные моменты включают пять основных докладов генерального директора COMPUTEX от мировых технологических гигантов. Они расскажут о горячих темах и последних тенденциях, которые участники смогут оставить с информативными и проницательными взглядами. Форум COMPUTEX будет посвящен теме «Создать новую форму», состоящей из двух сессий технологических инноваций и приложений. Первая сессия будет посвящена технологическим инновациям с темой «Расширение возможностей технологий, построение отраслевых цепочек», анализируя вычисления, 5G, IoT для использования возможностей в области ИИ. Вторая сессия будет посвящена применению технологий с темой «Улучшения приложений — реализация будущих сценариев», в которой основное внимание уделяется виртуальной реальности, умной жизни, удаленной работе и управлению ESG с использованием цифровых технологий.