Отличная новинка велосипед с автопилотом и голосовым управлением

2019-08-03, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Велосипед с автопилотом и голосовым управлением; [9]
Сейчас технологичный велосипед тестируют на закрытой площадке, где он объезжает конусы и людей, выполняет различные манёвры. Стоит сказать «притормози», как двухколёсный транспорт замедляет ход. Разработчики продолжат исследования и эксперименты, для создания полностью автоматизированной системы управления, которая может использоваться в инвалидных креслах и специальном транспорте для людей с ограниченными возможностями. Для устойчивости используется система гироскопов, слежение за дорогой осуществляется при помощи установленных камер, а за контроль скорости отвечает специальный датчик. Благодаря использованию искусственного интеллекта, обеспечить работу всех систем удалось за счет всего одной микросхемы, которую в дальнейшем можно использовать для превращения обычных транспортных средств в умные.В основе велосипеда лежит искусственный интеллект. Управлять транспортом можно с помощью голосовых команд, попросив его замедлиться, повернуть или остановиться. В конструкции интересен и подход инженеров к автоматической балансировке — несмотря на отсутствие человека за рулём, байк не падает при движении и во время остановки.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Велосипед с автопилотом и голосовым управлением
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