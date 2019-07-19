PATRIOT анонсирует выпуск новой серии SSD P200: максимум производительности и эффективности

Новые SSD P200 SATA III 6Gbps – в пять раз быстрее, чем традиционные HDD, производятся в емкостях до 2 Тб.

Компания PATRIOT®, - один из мировых лидеров в производстве оперативной памяти, SSD, игровой периферии и решений для хранения данных, рада сообщить о выпуске новой серии внешних SSD P200 2,5” SATA III 6Gbps. SSD серии P200 снабжены отборными NAND-flash и компонентами, которые проходят строгие квалификационные тестирования. Тестирования придают SSD P200 больше емкости хранения данных, высокую скорость чтения/записи и повышенную надежность устройств. Серия SSD P200 производится в емкостях до 2Tб, соответствуя реальному запросу рынка на сегодняшний день. Современный контроллер SMI 2258XT (используется для емкостей 256Гб – 1Тб, диски емкостью 2Тб выпускаются с контроллером Maxio), обеспечивает SSD P200 скорость передачи данных до 530 Мб/с (чтение) и до 460 Мб/с (запись), увеличивая производительность вашей системы.

P200 обладают компактным дизайном – толщина устройств всего 7мм. SSD P200 с легкостью разместится в любой рабочей станции, сэкономив дополнительное пространство для лучшей циркуляции воздуха и установки креплений материнской платы. Серия P200 – беспроигрышное решение как для пользователей мини-ПК, так и для создателей мощных игровых систем.

Серия Patriot P200 – это не только производительные SSD большой емкости, но и интеллектуальные устройства. Пользователи ноутбуков часто используют "режим ожидания", чтобы избежать перезагрузки устройства. Этот процесс экономит время, но происходит за счет работы батареи. Конструкция SSD P200 предусматривает снижение потери мощности батареи, за счет отключения энергии у интерфейса SATA, когда диск не загружен работой. SSD P200 оснащены встроенным термодатчиком для контроля внешней температуры и защиты от перегрева.

Повышайте производительность, время отклика приложений и игр при помощи серии SSD P200 от Patriot. 3 года гарантии, SSD P200 являются одним из самых надежных и разумных приобретений на рынке, по соотношению цена/качество. SSD P200 от Patriot доступны в объемах до 2 Тб.

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