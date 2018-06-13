PNY представляет портативный SSD Elite-X Type-C USB 3.1 на Computex 2018

PNY Technologies в рамках Computex 2018 представляет портативный SSD Elite-X Type-C USB 3.1. В продаже появятся диски в вариантах от 240ГБ до 960ГБ. Скорость чтения будет достигать 800МБ/сек, а скорость записи – 660МБ/сек. Устройства будут выполнены в алюминиевом корпусе.

Спецификации

Объём Интерфейс Посл. Скорость чтения до Посл. Скорость записи до Материал корпуса Гарантия 240GB USB 3.1 Gen 2 800MB/s 660MB/s Алюминий 3 года 480GB USB 3.1 Gen 2 800MB/s 660MB/s Алюминий 3 года 960GB USB 3.1 Gen 2 800MB/s 660MB/s Алюминий 3 года

PNY Elite-X Type-C USB 3.1 совместимы с USB Type-C и Type-A. Диски поставляются вместе с приложением Acronis True Image. Новый портативный SSD PNY Elite-X Type-C USB 3.1 будет доступен в июле 2018.