PNY представляет портативный SSD Elite-X Type-C USB 3.1 на Computex 2018

PNY Technologies в рамках Computex 2018 представляет портативный SSD Elite-X Type-C USB 3.1. В продаже появятся диски в вариантах от 240ГБ до 960ГБ. Скорость чтения будет достигать 800МБ/сек, а скорость записи – 660МБ/сек. Устройства будут выполнены в алюминиевом корпусе.
PNY Elite-X Type-C USB 3.1 совместимы с USB Type-C и Type-A. Диски поставляются вместе с приложением Acronis True Image. Новый портативный SSD PNY Elite-X Type-C USB 3.1 будет доступен в июле 2018.
Спецификации
|Объём
|Интерфейс
|Посл. Скорость чтения до
|Посл. Скорость записи до
|Материал корпуса
|Гарантия
|240GB
|USB 3.1 Gen 2
|800MB/s
|660MB/s
|Алюминий
|3 года
|480GB
|USB 3.1 Gen 2
|800MB/s
|660MB/s
|Алюминий
|3 года
|960GB
|USB 3.1 Gen 2
|800MB/s
|660MB/s
|Алюминий
|3 года