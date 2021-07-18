PNY выпустила твердотельные накопители LX2030 и LX3030 M.2 NVMe

PNY LX2030 и LX3030 M.2 NVMe - это совместна разработка с Phison. Накопители предназначены для использования в таких приложениях, как Chia.

Накопители представлены в версии 1 ТБ и 2 ТБ в форм-факторе M.2 2280, модели используют интерфейс PCIe Gen 3 x4. Скорость чтения и записи для модели LX3030 составляет 3200 МБ/с и 2400 МБ/с, а у накопителя LX2030 достигает 3200 МБ/с и 1000 МБ/с соответственно. Накопители отличаются высокой долговечностью, а технология Lifextension позволяет увеличить срок службы накопителей до 18 раз. Благодаря 3D NAND памяти достигается максимальная выносливость и надежность дисков.

Информация о стоимости и доступности накопителей отсутствует.
Комментарии и отзывы PNY LX2030 и LX3030 M.2 NVMe
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