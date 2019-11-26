PS4 получит SSD от Samsung

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в приставках PlayStation 5 и Xbox Scarlett будет установлен твердотельный накопитель с довольно высокой скоростью работы. Теперь появилась более детальная информация о том, что производитель планирует использовать NVMe-накопители компании Samsung, которые будут работать по линии PCI-E, то есть скорость у них будет гораздо выше, чем у обычных твердотельных накопителей с подключением по SATA. Вероятно, это позволит сделать систему максимально быстрой и пользователь сможет запускать игры буквально моментально, да и в самих играх текстуры будут загружаться заметно быстрее. Вопрос только в стоимости такой приставки, ведь обычно такие накопители стоят дорого.