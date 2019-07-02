PUBG добавили систему меток, паркур и легендарный пистолет

PUBG потеряла первенство в жанре «королевская битва», но разработчики продолжают улучшать игру, заимствуя фишки из других проектов.

Команда PUBG выпустила патч, который добавит в игру новый транспорт, пистолет «Пустынный орёл» и сообщения по рации. Теперь в специальном грузе на карте игроки смогут найти БРДМ-2, бронированную разведывательно-дозорную машину с возможностью движения по воде и 2500 ед. брони. Также на поле боя выходит легендарный пистолет «Пустынный орёл», который помнят и любят игроки CS: GO. В магазин оружия помещается 7 патронов, которые наносят 62 единицы урона и позволяют пробить шлем 3-го уровня из двух попаданий.

С приходом патча геймеры также получат возможность подтягиваться, взбираясь на препятствия высотой до 2.5 метров. Теперь игроки смогут попадать уступы, некоторые крыши, окна и так далее. При желании можно прыгать со здания на здание, наблюдая за противниками свысока, как ассасин. Разработчики отмечают, что пока вы не сможете цепляться за перила или соскальзывать по ним, а систему подтягиваний еще ждет два обновления.

И третье важное обновление — сообщения по рациям. Нажав на колесико мышки или F3, игроки откроют меню с заранее подготовленными уведомлениями. Чтобы упростить общение, разработчики добавили горячие клавиши. Нажав один раз на колесико мышки или F3, игрок может отправить «Сигнал», отметив местоположение оружия или экипировки, а также поставить точку на карте. Двойное нажатие по кнопке «сообщение» используется для указания на местоположения врага. Да, прям как в Apex Legends.