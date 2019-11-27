Panasonic прекращает производство LCD к 2021 году

Panasonic объявляет о том, что к 2021 году выйдет из производства ЖК-дисплеев.

Компания была ведущим производителем телевизоров, но из-за острой конкуренции со стороны китайских и южнокорейских производителей, ранее прекратила производство ЖК-телевизоров в 2016 году. Вместо этого в последние годы компания сосредоточилась на производстве ЖК-дисплеев для промышленного и автомобильного применения, чтобы найти более выгодную нишу на рынке ЖК. Однако, Panasonic не покидают рынок дисплеев полностью, компания продолжит предлагать OLED-телевизоры.