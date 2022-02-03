Panasonic страдает от роста стоимости сырья и нехватки компонентов

Японская компания Panasonic сообщила о большом снижении операционной прибыли в третьем квартале из-за роста затрат на сырье, нехватки компонентов и падения продаж бытовой техники на внутреннем рынке. Panasonic стремилась уменьшить свою зависимость от малорентабельной бытовой электроники и бытовой техники, переключив свое внимание на автомобильные аккумуляторы для Tesla, производственное оборудование, компоненты и в последнее время, услуги по управлению цепочками поставок.

Промышленный конгломерат заявил, что размер прибыли подразделения, в котором находятся предприятия по производству потребительских товаров и бытовой техники, сократился из-за роста стоимости железа, меди и других материалов. Другие подразделения, которым пришлось справляться с ростом цен на материалы и нехваткой компонентов, включали автомобильный бизнес, который производит датчики и другие автомобильные компоненты, и энергетический бизнес, который недавно выиграл от растущих продаж аккумуляторов Tesla. На прибыль в третьем квартале также повлияла переоценка активов и долгов, связанных с покупкой в ​​прошлом году американской компании Blue Yonder на сумму 7,1 миллиарда долларов, которая использует машинное обучение, чтобы помочь компаниям соединить заводы со складами и розничными торговцами.
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