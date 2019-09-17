Парфюмерный дом Montale — реальный человек или успешный маркетинговый ход?

Первое, на что падает взгляд при знакомстве с ароматами марки, — это дизайн флаконов. Те, кто уже познакомился с парфюмами от Montale, вряд ли избавятся от устойчивой ассоциации: необычные и красивые флакончики. Они производятся из алюминия высокого качества и напоминают по форме изысканный огнетушитель, оснащенный брелоком-звездочкой. Почему алюминий? Все дело в том, что этот материал, подобно стеклу, не пропускает УФ-лучи. Следовательно, содержимое не нагревается и не теряет первоначальных свойств. Так первозданное звучание парфюмов сохраняется дольше. И еще одна милая деталь: каждый флакон бренда помещен в мешочек из ткани с фирменным логотипом Монталь.

Загадочный Пьер Монталь

За всеми этими разработками стоит таинственная фигура Пьера Монталя — основателя парфюмерного дома. Поговаривали, что Пьер — затворник, который не любит давать интервью и скрывается ото всех в своем богато украшенном доме. Ходили слухи, что Монталь создавал персональные ароматы для самых обеспеченных и влиятельных людей Востока, даже для королевских семей. И, конечно, их имена Пьер предпочитал не раскрывать — отсюда и молчание. Наконец, самой смелой и интригующей версией была следующая: никакого Пьера Монталя вовсе не существует. Якобы эти имя и фамилия — не что иное, как маркетинговый ход, а брендом владеет загадочный арабский шейх.

Впрочем, представители дома развеивают подобные слухи. По их словам, мсье Пьер имеет отношение к Востоку — точнее, к Саудовской Аравии, где он постигал науку парфюмерии. Именно там Пьер познакомился со многими неизвестными на Западе традициями составления композиций ароматов и взял на вооружение новейшие тенденции Востока. Что же было итогом? А в результате появились ароматы Montale, которые филигранно объединили в себе восточную чувственность и европейскую классику.

Уд: укрощение строптивого

Самой яркой отличительной чертой парфюмов бренда является наличие уда во многих композициях. Удовые ароматы Montale — одни из первых появившихся на европейском рынке. Можно даже сказать, что именно французский дом стал настоящим законодателем моды на использование уда в западных парфюмах. Интересно, что сам Пьер в начале своего обучения на Востоке был шокирован тем, что арабские парфюмеры применяют этот компонент практически во всех своих композициях. По его словам, ноту уда, которая отличается ярко выраженным дымным, древесно-соленым оттенком, он подчинил себе не сразу. Зато потом она стала одной из самых любимых для него нот, особенно в сочетании с фруктами — кстати, тоже изобретение именно этого бренда.

Интересные факты о Montale

Россия пользуется особой любовью у Montale: ей была посвящена целая коллекция под названием Diamond ("Бриллиант" или "Алмаз"). К слову, российский рынок — второй по объемам продаж парфюмов "Монталь" после восточного. Ни один из ароматов Montale был снят с производства и не обновлялся. Все парфюмерные композиции бренда можно смешивать, причем брать для этого лучше чистые ноты: ваниль, роз, уд, ирис и так далее. Таким образом, у Вас получатся стильные, оригинальные и необычные композиции. И, главное, — уникальные!

И, наконец, самый интересный факт. Как выяснилось, Пьер Монталь недолюбливает зелёный цвет, поэтому не использует его в оформлении флаконов никогда. А что касается аромата "Самаркандский уд" в ярко-зеленом флаконе, так это, увы, была подделка от некого арабского производителя. Эту историю Пьер сейчас вспоминает с ужасом и облегчением: в 2013 году состоялся суд, который закрыл эту фабрику подделок навсегда.