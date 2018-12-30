Партнерские программы и сервисы для монетизации трафика, заработка в Интернете

2018-12-30, Автор - Айдар Ибрагимов; [56]

В условиях снижающихся доходов многие граждане задумываются о вариантах дополнительного заработка, а владельцы информационных русскоязычных сайтов задумываются над тем на какой завод им вернуться работать, так как накопить на что-либо они так и не смогли, а имеющиеся сайты то и дело приносят одни огорчения. Первые огорчения начались в 2014 году, когда Яндекс начал наказывать сайты за продажу ссылок, что привело к исчезновению узкотематичных сайтов про того же Гоголя, Некрасова, Шишкина - теперь в Рунете о них информация есть только на сайтах информационных помойках и ни одного достойного узкотематичного сайта. Причина - окупить узкотематичные сайты и уж тем более на них заработать невозможно, так как партнерские программы и сервисы для монетизации трафика начинают приносить хоть какой-то доход при посещаемости от нескольких тысяч пользователей в сутки. Все данные партнерские программы собраны на сайте http://actualtraffic.ru - можете сами убедиться.

Второй удар по информационным сайтам бывших заводчан нанесла поисковая система Google еще летом и добила их осенью 2018 года. Как результат, многие владельцы информационных сайтов не могут понять как их позиции улетели на 3-5 страницу выдачи и вообще что теперь делать, если трафик от Google стремится к нулю, а Яндекс вновь стал ведущим поставщиком пользователей на сайт, хотя он итак теряет свою долю в Рунете. Что же делать владельцам информационных сайтов, кроме как возвращаться на завод для продвижения успехов отечественного ракетостроения и удешевления производства самого дорого танка в мире?

Главное не паниковать. Ваш ресурс МегаОбзор.com, на котором вы сейчас читаете данную статью, впервые увидел свет в далеком 2006 году и за прошедшие 12 лет увидел самые различные изменения поисковых систем. Промежутки когда обе поисковые системы поставляют стабильно трафик и демонстрируют рост - не длительны, как правило, та или иная поисковая система тестирует свои нововведения, что приводит к падению трафика. Поэтому мы рекомендуем сменить ваши партнерские программы по монетизации трафика на актуальные http://actualtraffic.ru/partner/, скорее всего, вам удастся вернуть значительную часть доходов на фоне падения ежедневного трафика. Следует понимать, что не весь трафик полезен - большинство из него является мусорным и не приносит вам прибыли.

Затем необходимо задуматься о выходе на зарубежный рынок - сегодня заработать 10 долларов США на англоязычном сайте значительно легче, чем 700 рублей на русскоязычном. Причина - у русскоязычного населения нет денег, а у англоязычного - они есть.

Также следует понимать, что ваш трафик уходит в YouTube и Инстаграм, следовательно, вы можете найти там трафик и монетезировать его через партнерские программы, представленные на сайте actualtraffic.ru Начнет получаться - просто скупите трафик у других сайтов и будете его монетезировать, получая свой процент за идею.


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