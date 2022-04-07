Патент электромобиля от Xiaomi получил одобрение CNIPA в Китае

В прошлом месяце стало известно, что Xiaomi продемонстрирует свой первый прототип электромобиля в этом году, а анонс состоится в третьем квартале 2022 года. Теперь Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) одобрило патент на транспортное средство, представленный Xiaomi в ноябре. Патент, опубликованный 7 апреля, также содержит рисунок того, как может работать транспортное средство.

Патент Xiaomi не включает предложенный дизайн электромобиля. Вместо этого в нем обсуждается, как работают различные датчики. Судя по всему, патентное изображение показывает несколько камер или датчиков, которые могут обнаруживать близлежащие объекты и препятствия. Для контекста: Xiaomi потратила часть прошлого года на инвестиции и приобретение компаний, занимающихся беспилотным вождением, таких как DeepMotion, Geometrical Pal и Zongmu. Последние две компании разрабатывают программное обеспечение для самостоятельного вождения, поэтому Xiaomi может стремиться производить свое программное обеспечение самостоятельно или лицензировать его у Geometrical Pal или Zongmu. Хотя Xiaomi не смогла указать конкретную дату выпуска своего электромобиля, но было указано, что она стремится произвести 300 000 единиц к 1 полугодию 2024 года.