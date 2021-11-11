Patreon создаст конкурента YouTube

Кроме того, они могут прикрепить видеофайл к сообщению, но размер файла ограничен 200 Мб. Конечно, это не очень удобно, особенно если блогер делает много контента и вынужден постоянно загружать его на сторонний сервис, чтобы потом делиться ссылкой. Теперь, вероятно, ситуация кардинально изменится. Впрочем, пока что нет никаких подробностей о том, когда именно Patron выпустит свой видеопродукт. Когда это произойдет, у пользователей будет больше способов сохранить весь свой контент изначально на Patreon, и им не обязательно иметь дело с другими платформами. Engadget запросил у Patreon более подробную информацию, в том числе предоставит ли это создателям возможность проводить прямые трансляции только для подписчиков или будет ли доход от рекламы за счет размещенных на собственном хостинге видео. Пока что ответа нет, но это очень интересное развитие событий.