Patreon создаст конкурента YouTube

В течение некоторого времени платформа Patreon двигалась к тому, чтобы стать самостоятельным элементом в интернете, и теперь разработчики платформы сделали ещё один огромный шаг в этом направлении. Генеральный директор платформы Джек Конте сообщил, что компания работает над видеохостингом, а также над собственным плеером. «Мы строим горизонтальную архитектуру для любого автора, независимо от его среды или формата контента, чтобы иметь возможность строить бизнес вокруг своей работы», — сказал Конте изданию The Verge. В настоящее время создатели контента, которые хотят делиться видео со своими посетителями, должны загружать их на сторонние сервисы, такие как YouTube или Vimeo, возможно, с включенными определенными настройками конфиденциальности.

Кроме того, они могут прикрепить видеофайл к сообщению, но размер файла ограничен 200 Мб. Конечно, это не очень удобно, особенно если блогер делает много контента и вынужден постоянно загружать его на сторонний сервис, чтобы потом делиться ссылкой. Теперь, вероятно, ситуация кардинально изменится. Впрочем, пока что нет никаких подробностей о том, когда именно Patron выпустит свой видеопродукт. Когда это произойдет, у пользователей будет больше способов сохранить весь свой контент изначально на Patreon, и им не обязательно иметь дело с другими платформами. Engadget запросил у Patreon более подробную информацию, в том числе предоставит ли это создателям возможность проводить прямые трансляции только для подписчиков или будет ли доход от рекламы за счет размещенных на собственном хостинге видео. Пока что ответа нет, но это очень интересное развитие событий.