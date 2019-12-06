Patriot Viper Gaming представляет VPR100 RGB M.2 NVMe SSD

Patriot Memory под своим брендом Viper Gaming анонсировала линейку VPR100 RGB SSD-накопителей M.2 NVMe. Построенный в форм-факторе M.2-2280, оснащен широким теплоотводом с RGB. Используется интерфейс PCI-Express 3.0 x4 с NVMe. 1.3.

Доступный с емкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, VPR100 RGB объединяет контроллер серии Phison E12 с флэш-памятью 3D TLC NAND, снабженную кешем DRAM. Все четыре варианта емкости предлагают скорость последовательного чтения до 3300 МБ / с, но скорость записи варьируется. Модель на 256 ГБ предлагает до 1000 МБ / с, модель на 512 ГБ - до 2100 МБ / с, а модели на 1 ТБ и 2 ТБ - до 2900 МБ / с. Показатели TBW для четырех моделей составляют 380 ТБ, 800 ТБ, 1600 ТБ и 3115 ТБ.