Patriot продемонстрировал внешний SSD накопитель

Patriot Viper представляет новый внешний SSD накопителей SSD PXD M.2 PCIe Type-C. Внешний накопитель Patriot Viper PCIe M.2 оснащен интерфейсом USB 3.2 Type-C. Накопитель использует PCIe контроллером Phison E13 и будет доступен с емкостью от 512 ГБ до 2 ТБ. О технических данных и стоимости мало что известно.

Накопитель представлен в эргономичном защитном корпусе. Компания Patriot Viper представит накопитель на международной выставке в PAX East 2020, который пройдет в Бостоне.

По словам компании SSD Patriot PXD M.2 PCIe Type-C будет запущен в апреле 2020 года.