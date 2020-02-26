Patriot продемонстрировал внешний SSD накопитель

2020-02-26, Автор - Ramil; Продукт - SSD PXD M.2 PCIe Type-C; [45]
Patriot Viper представляет новый внешний SSD накопителей SSD PXD M.2 PCIe Type-C. Внешний накопитель Patriot Viper PCIe M.2 оснащен интерфейсом USB 3.2 Type-C. Накопитель использует PCIe контроллером Phison E13 и будет доступен с емкостью от 512 ГБ до 2 ТБ. О технических данных и стоимости мало что известно.

Накопитель представлен в эргономичном защитном корпусе. Компания Patriot Viper представит накопитель на международной выставке в PAX East 2020, который пройдет в Бостоне.

По словам компании SSD Patriot PXD M.2 PCIe Type-C будет запущен в апреле 2020 года.

Комментарии и отзывы SSD PXD M.2 PCIe Type-C
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor