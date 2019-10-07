PayPal первым вышла из ассоциации Libra Association

PayPal - первая компания, официально отказавшаяся от поддержки криптовалюты Libra на Facebook, поскольку компания вышла из Libra Association. Libra Association была создана для того, чтобы удовлетворить опасения законодателей о том, что Facebook будет иметь универсальный контроль над валютой. Однако широко распространенная критика и негативность, связанные с криптовалютой еще до того, как она была запущена, привели к тому, что некоторые члены-основатели Ассоциации Libra пересмотрели свою причастность, и PayPal был первым, кто публично распрощался. Публичное дезертирство PayPal из Libra Association не является хорошим знаком для проекта. Этот шаг может быть достаточным, чтобы повлиять на решение Visa и Mastercard.