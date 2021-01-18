PayPal выходит на китайский платежный рынок

Глобальная платежная платформа PayPal Holding Inc, вторжение на китайский рынок, привело к тому, что компания стала первым иностранным оператором, получившим 100% контроль над платежной платформой в Китае. Американская компания делает гигантские шаги, чтобы укрепиться на быстро развивающемся и быстрорастущем рынке онлайн-платежей.

В прошлом году PayPal завершил поглощение платежной платформы GoPay, купив оставшиеся 30% акций, согласно данным акционеров Национальной системы рекламы кредитной информации предприятий. Покупка была совершена через год после того, как PayPal приобрела первоначальные 70% акций GoPay за нераскрытую сумму на тот момент, что сделало ее первой иностранной компанией, пользующейся такой привилегией владения и получившей лицензию на предоставление услуг онлайн-платежей в Китае.

На данный момент PayPal еще не сделал официального заявления по этому поводу, так как отказался от комментариев.

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PayPal выходит на китайский платежный рынок

Глобальная платежная платформа PayPal Holding Inc, вторжение на китайский рынок, привело к тому, что комп...
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