Переходите на YouTube и бросайте свои сайты. Разбираемся почему

2018-10-23, Автор - Айдар Ибрагимов; [77]

На протяжении длительного времени мы говорили сокровенную фразу Билла Гейтса: "Если бизнес не выйдет в Интернет, то он уйдет из бизнеса". Ранее данную фразу мы приписывали к тому, что бизнес должен быть представлен в Интернете собственным сайтом или страничкой на одном из порталов. На сегодняшний день любой бизнес может уходить из Интернета в виде сайтов - они заменяются YouTube-каналами и Instagram профилями. При этом речь идет как о коммерческих проектах, так и информационных сайтах. Причина банальна - изменился пользователь Интернета.

Во-первых, если у вас есть 5-6 летний ребенок с которым вы общаетесь и который уже с планшетом, телевизором "на ты", попробуйте объяснить ему, почему нужно писать в окно поискового запроса, а не просто воспользоваться голосовым поиском. Сделать это нереально. Данный ребенок наглядно вам покажет, как он ищет с помощью Google любую информацию в YouTube обычными голосовыми поисковыми запросами. Ваши печатания текста в окно поиска "вслепую" его не впечатлят, как это впечатляло вашего начальника или родственников еще 5-6 лет назад.

Во-вторых, выросло новое поколение, которое хочет воспринимать исключительно наглядную информацию. Скучные тексты с красивым или не очень шрифтом их не интересуют, как не интересуют ваши отличные схемы по той или иной тематике - им нужно динамичное видео, которое последовательно расскажет "что к чему". Это наглядно демонстрирует представленный ниже скриншот динамики посещаемости Wikipedia в Ru зоне за последние годы - она неуклонно снижается. При этом динамично растет аудитория YouTube и Instagram.

В-третьих, сегодня технологии продвижения смещаются в сторону того как накрутить просмотры на Ютуб, а не в сторону того как закупить по больше ссылок для того или иного сайта. Во-первых, это значительно дешевле. Во-вторых, вы получаете стабильный трафик, который будет идти нарастающими темпами - ведь видео попавшее в разделы "Трендов" или "Рекомендованных" будет лишь увеличивать количество просмотров, а не падать в зависимости от той или иной прихоти поисковой системы.

В-четвертых, количество пользователей Интернет, которые будут воспринимать исключительно видеоконтент и отказываться от текстовой информации будет расти. Новое поколение воспитывается на тестах, когда ему задается вопрос и предлагаются на выбор ответы. Как следствие, оно оказывается обученным учить, а не думать. Учить они будут уметь по видеоматериалам, которые им демонстрирует с детских садов до последнего класса в школе. Не упустите свой момент для создания "матрицы знаний", которыми будете манипулировать мыслями новых поколений ваших клиентов и пользователей, посещающих ваш сайт.


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