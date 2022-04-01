Первые поставки Toyota bZ4X EV начнутся этим летом…

Построенный на специальной новой платформе для аккумуляторных электромобилей с использованием философии eTNGA, электромобиль является первым в серии новых моделей bZ (Beyond Zero). Предлагая четкий дизайн, просторную упаковку и аутентичные характеристики внедорожника. Это также знаменует собой дебют новой системы полного привода, в которой используются отдельные электродвигатели на передней и задней осях, что обеспечивает выдающиеся возможности. Официальные показатели показывают, что благодаря эффективным двигателям и системе управления энергопотреблением переднеприводная модель может проехать до 516 км на полностью заряженной батарее с показателем эффективности 14,3 кВтч/100 км. Для полноприводного bZ4X официальный запас хода составляет до 470 км с эффективностью 15,8 кВтч/100 км. Такой уровень производительности стал возможен благодаря батарее bZ4X емкостью 71,4 кВтч, разработанной с учетом опыта Toyota в области технологий электрифицированных транспортных средств. Качество аккумулятора поддерживается дополнительной программой расширенного обслуживания, которая гарантирует 70% заряда аккумулятора через 10 лет или 1 000 000 км пробега.