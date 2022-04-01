Первые поставки Toyota bZ4X EV начнутся этим летом

Toyota объявила, что первые поставки ее нового электромобиля Toyota bZ4X начнутся этим летом. Новая Toyota bZ4X будет иметь запас хода до 516 км на переднеприводной модели и 470 км на полноприводной модели.

Построенный на специальной новой платформе для аккумуляторных электромобилей с использованием философии eTNGA, электромобиль является первым в серии новых моделей bZ (Beyond Zero). Предлагая четкий дизайн, просторную упаковку и аутентичные характеристики внедорожника. Это также знаменует собой дебют новой системы полного привода, в которой используются отдельные электродвигатели на передней и задней осях, что обеспечивает выдающиеся возможности. Официальные показатели показывают, что благодаря эффективным двигателям и системе управления энергопотреблением переднеприводная модель может проехать до 516 км на полностью заряженной батарее с показателем эффективности 14,3 кВтч/100 км. Для полноприводного bZ4X официальный запас хода составляет до 470 км с эффективностью 15,8 кВтч/100 км. Такой уровень производительности стал возможен благодаря батарее bZ4X емкостью 71,4 кВтч, разработанной с учетом опыта Toyota в области технологий электрифицированных транспортных средств. Качество аккумулятора поддерживается дополнительной программой расширенного обслуживания, которая гарантирует 70% заряда аккумулятора через 10 лет или 1 000 000 км пробега.
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