Philips SenseIQ индивидуальный подход по уходу за вашими волосами

Залог красоты волос - это правильный и бережный уход за ними. Эту возможность предлагает Philips. Линейка Philips SenseIQ представляет фен и выпрямитель, которые оборудованы революционной технологией SenseIQ, она способна обеспечить индивидуальный подход к уходу за волосами.

Технология SenseIQ

Специальный сенсор непрерывно сканирует волосы во время использования и определяет их состояние. Фен автоматически настраивает температуру воздушного потока, а выпрямитель - температуру нагрева пластин под состояние волос. Технология сохраняет естественную влагу в волосах, делая их живыми, блестящими и более устойчивыми к повреждениям.

Фен Philips SenseIQ

Новый фен имеет 5 режимов: быстрый, бережный, укладка, завивка и массаж. В комплект поставки входит 3 насадки, концентратор для укладки, диффузор для придания объема и завивки и вибрирующая массажная насадка для расслабления кожи головы и стимулирования притока питательных веществ к волосам.

Выпрямитель Philips SenseIQ

Выпрямитель волос использует уникальную систему ионизации Tetra Ionic, которая состоит из четырех генераторов ионов и двух каналов. Есть 14 температурных режимов от 120 до 230°C.

Новые фен и выпрямитель премиальной линейки Philips SenseIQ поступят в продажу в официальном интернет-магазине Philips в октябре.
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Philips SenseIQ индивидуальный подход по уходу за вашими волосами

Залог красоты волос - это правильный и бережный уход за ними. Эту возможность предлагает Philips. Линейка...
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