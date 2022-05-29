Phison демонстрирует твердотельный накопитель PCIe 5.0

Компания Phison продемонстрировала твердотельный накопитель PCIe 5.0 на базе своего нового контроллера PS5026-E26 и 1 ТБ памяти 3D TLC NAND от Micron. В тесте CrystalDiskMark этот SSD достиг скорости последовательного чтения более 12 ГБ/с и скорости последовательной записи около 10 ГБ/с. К сравнению, флагманские накопители PCIe 4.0 обеспечивают скорость последовательной передачи около 7 ГБ/с.

Произвольное чтение 4K в QD1 ограничено примерно 16 000 IOPS, тогда как такие диски, как Samsung 980 Pro, могут достигать здесь до 22 000 IOPS. Phison PS5026-E26 — это первый контроллер PCIe 5.0 компании Phison, который поставляется с двумя ядрами ARM Cortex-R5 и тремя проприетарными ускорителями CoXProcessor 2.0. Он построен на 12-нм техпроцессе TSMC и поддерживает флэш-память TLC и QLC NAND со скоростью передачи данных до 2400 МТ/с.

Стоит отметить, что инженерный образец Phison, использует более широкий форм-фактор M.2 2580, а большинство твердотельных накопителей M.2 в настоящее время используют 2280. Твердотельные накопители на базе E26 появятся на рынке в конце этого года.