Phison получила первый в мире сертификат SVP для своей флеш-памяти SD Express

Phison Electronics Corp., мировой лидер в области интегральных схем контроллеров флэш-памяти NAND и устройств для хранения данных, объявила сегодня о том, что ее флеш-память SD Express является первым продуктом, прошедшим программу проверки SD Express/UHS-II (SVP) Ассоциации SD. Эта проверка показывает, что эти продукты соответствуют стандартам интерфейса, что дает уверенность как потребителям, так и компаниям в том, что они будут работать должным образом.

Ассоциация официально запустила программу SVP в конце 2021 года, став нотариальным подразделением, которое руководит проверкой совместимости между хост-системой и производителем карт памяти SD, что положительно влияет на развитие продуктовой экосистемы. Являясь ведущим мировым поставщиком контроллеров и устройств для SD-карт, компания Phison Electronics обязалась поддерживать программу SVP SD Association и сотрудничать с глобальными клиентами Phison при запуске новейших девайсов для хранения данных SD Express, отвечающих требованиям проверки SVP.