Phison представила два новых контроллера памяти

На выставке CES 2020 компания Phison продемонстрировала два SSD накопителя на новом контроллере. Контроллер Phison PS5012-E12S PCIe 3.0 был спарен с QLC NAND компании Micron, для обеспечения 8 Тб памяти для NVME накопителя формата M.2 2280.

Компания уменьшила размер контроллера, чтобы установить восемь модулей QLC, по четыре на каждой стороне печатной платы.

Phison упаковала 16 ТБ в один 2,5 дюймовый диск. Совместно с Micron, они создали массивный накопитель для хранения данных.

Производительность дисков впечатляет.