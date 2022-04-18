Piaggio представила ограниченную серию скутеров Justin Bieber X Vespa

Итальянский производитель скутеров Piaggio представил ограниченную серию скутера Justin Bieber X Vespa, которая является кульминацией совместной работы Vespa с Бибером. Культовая модель является последней в растущем списке известных имен с их автографом. Новый Justin Bieber X Vespa разработан лично Бибером, который подчеркнул свою любовь к культовому бренду.

Производитель говорит, что дизайн Justin Bieber X Vespa отражает творческий потенциал и является уникальной моделью, которая указывает на чистое вдохновение. Модель, конечно же, сохраняет силуэт Vespa Sprint, логотип бренда каскадом спускается по корпусу скутера в его культовом жемчужно-белом покрытии. Говорят, что внешний художественный дизайн воплощает в себе творческий драйв, яркость и энергию, которые проектировали как Бибер, так и бренд Vespa.

Для модели Justin Bieber X Vespa доступны три конфигурации мощности, а именно: объем двигателя 50, 125 и 150 куб. Модели поставляются с многофункциональными TFT-дисплеями, полным светодиодным освещением и пакетом аксессуаров (сумка, пара перчаток и белый защитный шлем).