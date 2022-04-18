Piaggio представила ограниченную серию скутеров Justin Bieber X Vespa

Итальянский производитель скутеров Piaggio представил ограниченную серию скутера Justin Bieber X Vespa, которая является кульминацией совместной работы Vespa с Бибером. Культовая модель является последней в растущем списке известных имен с их автографом. Новый Justin Bieber X Vespa разработан лично Бибером, который подчеркнул свою любовь к культовому бренду.

Производитель говорит, что дизайн Justin Bieber X Vespa отражает творческий потенциал и является уникальной моделью, которая указывает на чистое вдохновение. Модель, конечно же, сохраняет силуэт Vespa Sprint, логотип бренда каскадом спускается по корпусу скутера в его культовом жемчужно-белом покрытии. Говорят, что внешний художественный дизайн воплощает в себе творческий драйв, яркость и энергию, которые проектировали как Бибер, так и бренд Vespa.

Для модели Justin Bieber X Vespa доступны три конфигурации мощности, а именно: объем двигателя 50, 125 и 150 куб. Модели поставляются с многофункциональными TFT-дисплеями, полным светодиодным освещением и пакетом аксессуаров (сумка, пара перчаток и белый защитный шлем).
Tesla отзывает 947 автомобилей в США из-за задержки отображе…
Tesla отзывает 947 автомобилей в США из-за задержки отображеTesla отзывает 947 автомобилей в Соединенных Штатах, поскольку изображение заднего вида не сразу отобража…
Piaggio представила ограниченную серию скутеров Justin Biebe…
Piaggio представила ограниченную серию скутеров Justin BiebeИтальянский производитель скутеров Piaggio представил ограниченную серию скутера Justin Bieber X Vespa, к…
Выпущен новый электроскутер Segway KickScooter GT2…
Выпущен новый электроскутер Segway KickScooter GT2Segway выходит на рынок электросамокатов, выпустив электросамокат GT2, максимальная скорость которого сос…
Выпущен электроскутер Freego F12 с запасом хода до 60 км…
Выпущен электроскутер Freego F12 с запасом хода до 60 кмКитайский производитель электрических скутеров и электронных велосипедов Freego выпустил новый электричес…
Складной электровелосипед Lectric XP Lite оценен в 800 долла…
Складной электровелосипед Lectric XP Lite оценен в 800 доллаАмериканский стартап Lectric объявил о выпуске нового электровелосипеда под названием Lectric XP Lite. Эт…
GM и Honda объявили о планах по выпуску доступных электромоб…
GM и Honda объявили о планах по выпуску доступных электромобGM и Honda совместно разработают серию доступных электромобилей с использованием глобальной архитектуры и…
Представлен электросамокат Honor Choice P10 с запасом хода д…
Представлен электросамокат Honor Choice P10 с запасом хода дКомпания Honor представила новый электронный скутер Choice P10. Складной электросамокат был разработан дл…
В Китае выпущен электронный скутер Piaggio 1 Feng Chen Wang …
В Китае выпущен электронный скутер Piaggio 1 Feng Chen Wang Piaggio и модельер Фэн Чен Ван объединились, чтобы создать индивидуальную версию электрического скутера P…
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для городаОбзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокатОбзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor